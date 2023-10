Murió Angelo Bruschini, guitarrista de Massive Attack por cáncer de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El guitarrista del grupo de trip-hop Massive Attack, Angelo Bruschini, falleció a causa de un cáncer de pulmón que le detectaron en julio pasado. Por lo anterior, los miembros de la banda británica se declararon “devastados”.

"Es imposible cuantificar tu contribución al canon de Massive Attack. Qué afortunados fuimos de compartir una vida como esa", afirmó Massive Attack en su cuenta oficial de X.

RIP Angelo ??

A singularly brilliant & eccentric talent. Impossible to quantify your contribution to the Massive Attack canon.

How lucky we were to share such a life together. pic.twitter.com/btSqYQnOoM