La poetisa Elsa Cross se lleva el Alfonso Reyes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La poetisa mexicana Elsa Cross, dueña de una larga trayectoria en el ámbito de la poesía, fue la quinta escritora de 42 autores en alzarse con el reconocido premio Internacional Alfonso Reyes que otorga el INBA desde hace 50 años.

El jurado que dio a conocer la distinción, a entregarse el próximo 21 de noviembre en la capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estuvo integrado por Malva Flores, Víctor Barrera Enderle y Bernardo Ruiz, y su fallo resultó unánime, para quien “la relevancia y hondura de la obra poética, el alcance de su obra ensayística y de traducción, así como su trayectoria internacional marcan un perfil acorde con los temas e intereses de Alfonso Reyes”.

Su casa editorial Bonilla Artigas emitió un comunicado señalando que la también catedrática dijo que “es un enorme honor para mí, pues tengo una gran admiración por la figura de don Alfonso Reyes”, para agregar:

“Quisiera haber podido leerlo aún más, no me ha sido posible, pues su obra es muy vasta. Lo he disfrutado mucho, lo que lea de él es una lección permanente de cómo se puede escribir un ensayo con todo el rigor y la profundidad, además, con un estilo magnífico”.

Recordó que su interés por otras culturas surgió en su infancia, “una pasión que no me ha abandonado nunca”, para citar:

“En mi libro ‘Isla negra’ (2023) hay varios poemas que se refieren a estatuas o a estelas funerarias griegas. En algún punto empecé a interesarme mucho por la India a partir de mi experiencia interna de meditación dentro de una tradición hinduista, no budista”.

Justo ahora prepara una antología mística sobre esa cultura

La obra en verso de la doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México fue recogida por el Fondo de Cultura Económica como “Poesía completa (1964-2012)”.

Recibió en 1989 el premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Interamericano de Poesía Jaime Sabines (1992), el Xavier Villaurrutia (2007), el Roger Caillois para autores latinoamericanos (París, 2010), el Poestate (Lugano, Suiza, 2015), premio Nacional de Artes y Literatura, en la rama de Lingüística y Literatura, que es la máxima distinción literaria que se otorga en México, y premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2019).

Es la quinta mujer en recibir la presea, tras Paulette Patout y Laurette Sejourné (Francia), Ida Vitale (Uruguay), Margrit Frenk y Liliana Weinberg Marchevsky (México), desde que Jorge Luis Borges lo obtuvo en 1973, y otros como Alejo Carpentier, André Malraux, Octavio Paz, Arturo Uslar Pietri, Marcel Bataillon, Miguel León Portilla, George Steiner, José Emilio Pacheco y Fernando del Paso, de 42 autores.

Bonilla Artigas Editores le ha publicado “Un templo en el oído: ensayos sobre el mito y lo sagrado” (2022).