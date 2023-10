“Todo el silencio”, película de ficción sobre la discapacidad auditiva

MORELIA, Mich (apro).- Diego del Río, con una reconocida experiencia en el teatro, dirige la ficción “Todo el silencio”, protagonizada por Adriana Llabrés, Ludwika Paleta y Moisés Melchor, la cual indaga en la situación de las personas con discapacidad auditiva.

“La ficción nos invita a descubrir preguntas, y el objetivo de este filme es generar un poco más de empatía sobre el otro y la otra. Damos por hecho que todos somos lo mismo, escuchamos lo mismo y vemos lo mismo, y no es así, incluso entre oyentes.”, enfatiza del Río en entrevista.

“Todo el silencio” es la ópera prima de Del Río y compite en Largometraje Mexicano de la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que inició el pasado 20 de este mes. En la trama, por las mañanas Miriam enseña lengua de señas mexicana y por las tardes es parte del montaje profesional de la obra de teatro “La gaviota”, además mantiene una relación estable y pasional con su novia Lola, una mujer sorda oralizada. Como la mayoría de personas HOPS (hijos oyentes de padres sordos), Miriam siempre ha sido un puente entre el mundo de los sordos y el de los oyentes. Su identidad es “ser la que escucha”, pero su mundo empieza a colapsar cuando la otosclerosis que padece desde niña comienza a dejarla sorda.

Del Río pose más de 30 obras exitosas en escena tales como “La gaviota” (2015), “Casi normales” (2018), “El zoológico de cristal” (2018), “Buenas personas” (2018), “Memoria” (2021), “Coordenadas sutiles” (2021), “Todos eran mis hijos” (2023) y “Momma” (actualmente en cartelera). El también profesor de interpretación y director artístico del Conservatorio de Actuación inició filmaciones en febrero de 2022, pero que llevó un proceso de trabajo de casi nueve años y es producto especialmente de la estrecha colaboración entre el director y la actriz Adriana Llabrés:

“Yo vengo del teatro y he trabajado durante mucho tiempo con Adriana y Ludwika, pero con Adriana hicimos una obra hace nueve años, donde había un personaje sordo a descubrir el mundo y tuvimos una colaboración con un compañero actor sordo que nos abrió el mundo en muchos niveles. Ahí descubrí que Adriana padece otosclerosis desde niña (una calcificación en el tímpano que va reduciendo el espectro audible), la misma condición que tiene su personaje Miriam en un nivel distinto digamos de intensidad.

“Ella ha tenido incluso dos operaciones en el oído. Cuando Adriana me contó esto y creamos esta obra, nuestro productor Luis Salinas la vio y descubrió algo en la puesta en escena y en la dirección de los actores que provocó una primera conversación casi social, porque no progresó en dos años, a decirme tú tienes que realizar cine. Dos años después volvimos a tocar base y entonces lanzó la premisa seriamente: ‘Busquemos hacer cine’, y nos habíamos quedado tan emocionados con la investigación de la cultura sorda que decidimos hacer una historia original”.

Invitó a Lucía Carreras, la ganadora del Ariel a Mejor Guión Original en 2014 por la cinta “La jaula de oro”, a escribir el relato:

“Comisionamos a Carreras, quien es una gran guionista para escribir una historia que si bien sí habla de la pérdida de la audición y las diferencias en el mundo de la cultura sorda, también se enfoca en el duelo. Es una película sobre el duelo y sobre la capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos o no a los diferentes duelos que vamos viviendo. Y este personaje, Miriam, vive un duelo muy especial porque lo confronta con su identidad. Ella siempre ha sido la oyente y ahora se vuelve otra cosa en su dinámica social y familiar. Siempre es doloroso tener que adaptarte a una manera diferente de ver la vida. Este mujer, que se está quedando sorda, posee un sueño: Ser actriz. Existe un momento en la trama donde hablan que el teatro es palabra, y el personaje Manuel, interpretado por Moisés Melchor, le menciona que eso es ver el teatro de una manera muy reducida”.

La película es una experiencia inmersiva producida por This is Why, Animal de Luz Films y Sorry, Dave, donde el ambiente acústico, los tonos y el volumen desempeñan un papel esencial en la trama. El diseño sonoro, realizado por Miguel Hernández y Mario Martínez Cobos, permite al espectador ser testigo de los cambios y matices que transforman gradualmente la realidad de la protagonista.

Completan el elenco Diana Bracho, Arcelia Ramírez, Montserrat Marañón, Enrique Arreola, Mauricio García Lozano, Eugenio Rubio, Vicky Araico, Angélica Bauter y Enrique Singer. Además es una película bilingüe (español y lengua de señas mexicana) y en ese sentido la fotografía de Octavio Arauz está diseñada para el público sordo.

El cineasta resalta que Moisés Melchor es un actor sordo hablante en señas mexicanas:

“Salió de una audición y es la primera vez que actúa, pero Moisés le da el tono a la cinta. Fue nuestro intérprete y me involucró en un proceso de mucha claridad y a escuchar de una manera particular”.

“Todo el silencio”, de 78 minutos, comenzó su ruta de festivales este mes de octubre en el Warsaw International Film Festival y en el de Río de Janeiro International Film Festival.