Octubre en Sonora: Tributo al movimiento del 68

HERMOSILLO Sonora (Proceso).- En esta tierra, a pesar del calor, no se olvida.

No se olvida que, en 1967, el ejército entró con violencia a la Universidad de Sonora, violando la autonomía universitaria; no se olvidan los muertos y desaparecidos en la lucha del 73 por la democratización de la universidad; no se olvidan las vejaciones del 91 en la imposición de la ley 4 que dejó con todo el poder a una la Junta Universitaria de administrativos, pocos maestros y algunos empresarios.

“No se olvidan y no se olvidarán”, dicen los sonorenses con el puño en alto.

“El preludio de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 fue esta gran represión aquí en Sonora, el antecedente de la matanza fue en Sonora, de un gobierno brutalmente represor, una generación de políticos y gobernantes que no entendieron que los jóvenes reclamaban sus derechos y sus libertades”, ha declarado el cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda.

Aquí presentes, activistas, luchadores sociales y estudiantes, que a lo largo de más de medio siglo han combatido y vencido democratizando la Universidad de Sonora en 2023, con la consigna “Nietos del 67, hijos del 73, alumnos del 91 y luchando en el 23”.

Este mes Hermosillo se colmó con la memoria de lo sucedido en Sonora y de los 55 años del movimiento estudiantil de 1968.

El gobernador morenista Alfonso Durazo realizó el izamiento de la bandera a media asta el 2 de octubre. Y durante tres semanas el Colectivo por la Memoria Histórica (integrado por estudiantes, profesores, activistas, militantes y funcionarios), el Colectivo Tecolote Unison y Generación Feminista HMO, llevaron a cabo una intensa conmemoración que incluyó programas de radio, conferencias, mesas de reflexión, ciclos de cine y un pronunciamiento de la diputada Celeste Taddei en el Congreso del estado.

Un deslumbrante performance con jóvenes estudiantes del grupo Reforma Teatro, dirigido por Eva Calderón de la Barca, se presentó en el Teatro Villa de Seris y en escuelas. Se realizó una videoconferencia con el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II, y el Conversatorio y Exposición fotográfica “Musas y Revoltosas”, con Ignacia Rodríguez “La Nacha” (presa en 1968), Rosa María O´Leary, Silvia Núñez y Elizabeth Cejudo. En la Unison y la Universidad Iberoamericana ocurrió la presentación del libro “Ellas, las mujeres de 68”, con la “La Nacha” y la autora Susana Cato (Ediciones Proceso, 2019).

En el centro de esta capital se ofreció el concierto “Prohibido Prohibir II, 55 acordes para la libertad”, con la Big Band de Horacio Lagarda y los grupos Los vecinos incómodos, Libertad bajo palabra, e invitados.

Y finalmente --en esta tierra que no olvida--, fueron expuestas dos memorables instalaciones de la artista Liliam Urías. Una es la enorme leyenda formada por libros donados por estudiantes con las hojas movidas por el viento: FUE EL ESTADO, en el patio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, y la segunda en el Instituto Sonorense de Cultura, donde el logo de las Olimpiadas de aquel año y las fotografías de la masacre quedaron unidas para siempre por delgados y estrujantes hilos color sangre.