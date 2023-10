No a la violencia y no a Trump en noche de jazz y clausura del Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- Al grito de “¡que viva México!”, un alto a la violencia en el país, y el mensaje de no cometer el mismo error de 2016, respecto a la posible reelección de Donald Trump en Estados Unidos, Arturo O ‘Farrill y la Afro Latin Jazz Orquestra cerraron el 51 Festival Internacional Cervantino.

Sin tumultos de años previos rodeando la Alhóndiga de Granaditas, pero un público atento y respetuoso del jazz en escena que por ratos se fusionó con fandangos, sones invitados y hasta algunos tintes de la popular “la cucaracha”, la noche de este domingo 29 concluyó la llamada “fiesta del espíritu” 2023 en medio de una noche fresca y despejada.

Con un primer saludo por parte del músico y ganador del Grammy a “Mejor Álbum de Jazz Latino”, el sexto en su carrera, O’Farrill lanzó al público guanajuatense:

“Estoy emocionado de estar aquí, ¡que viva México!” —para expresar luego de una pausa por aplausos-, en 2016 estábamos en peligro y cometimos un error grande, así que digo “Trump, no Trump”, lo que volvió a generar el reconocimiento y aplausos del público.

La frase expresada por el cubano en alusión a la pieza de 2016 “Trump, Fuck Trump”, melodía sobre ese "horrible hombre que lleva a la gente a dividir", según declaración del músico en ese año.

Así, con piano abierto, intermitentes trompetas, y estruendosas percusiones, la orquesta se dirigió desde Guanajuato a Donald Trump, quien fuera presidente estadunidense, y busca abiertamente regresar a la Casa Blanca.

En ese tenor, la orquesta tuvo de invitados al Colectivo Conga Patria Son Jarocho, conformado por Patricio Hidalgo Belli, Ramón Gutiérrez Hernández, Tacho Utrera Luna, Wendy Cao Romero Alcalá, Jorge Francisco Castillo y Fernando Guadarrama, con quienes O’Farrill y su agrupación grabaron el álbum más reciente “Fandango at the wall in New York”, por el que obtuvieron el Grammy 2023.

Los versos de Hidalgo echados al aire fueron la sorpresa y admiración de guanajuatenses para encender la noche, quien en medio de una bamba jarocha pidió por un alto a la violencia, y el clamor en favor de Gaza y Palestina.

En el transcurso de la noche, O’Farrill recordó a su padre, el trompetista y arreglista Chico O’Farrill (1921-2001), director-fundador de la Orquesta de Jazz Afrocubana y colaborador de figuras como Benny Goodman, Charlie Parker, Quincy Jones, Frank Sinatra y Charlie Parker, en el que hubiera sido el 102 aniversario de su natalicio, con el tema “Suite afrocubana”.

Un espectáculo de dos horas de jazz, con toques de sones, fandangos y ritmos latinos cerraron el 51 FIC, mismo que culminó con una lluvia de fuegos artificiales en la Alhóndiga de Granaditas.