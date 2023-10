A Puebla “Allí está su casa”, teatro inspirado en la migración coreana

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Sea por guerras y catástrofes naturales, o ya sea por pobreza y persecución política, la migración de familias y grupos sociales es un fenómeno mundial constante que si bien conlleva problemáticas geográficas, también enriquece la cultura de las naciones involucradas.

La temática de “Allí está su casa” se inspiró en la histórica migración de personas coreanas a México en 1905, señala el director Juan Carlos Alonso, “pero este trabajo no es exclusivo de coreanos, pues hablamos de la humanidad”, siendo un montaje teatral de artistas de Corea y México que se presentará el viernes 3 de noviembre en el XVI Festival “La muerte es un sueño” del teatro de la Ciudad de Puebla (https://visita.pueblacapital.gob.mx/).

Se trata de una coproducción de Nottle Theatre Company de Corea del Sur y el teatro-taller de Investigación y Experimentación Mexicano (Tetiam A.C.), dirigidos respectivamente por Young Oh Won y Juan Carlos Alonso, quien durante el viernes 27 de octubre, cuando estrenó “Allí está su casa” en el foro La Rendija de Mérida, Yucatán, dijo vía telefónica:

“La historia que se maneja en la obra en principio es acerca de seres humanos que han sido emigrantes a través del tiempo y plantea la etnicidad cual comunidad ficticia o imaginaria, desde el momento en que no tendríamos que ser migrantes, sino reconocernos justamente como seres humanos.

“En ‘Allí está su casa’ nos encontramos actores mexicanos y coreanos para emocionar al público, a partir de cómo se sentiría una persona de rasgos diferentes en otra ciudad, frente a un idioma distinto y cómo es vista. Hoy precisamente hablaba con el presidente de la asociación de descendientes coreanos y me contaba que en Yucatán hay cerca de 7 mil de ellos, son descendientes de la primera migración que data de poco más de un siglo.”

“Allí está su casa” fue escrita por el director coreano Young Oh Won, inspirada en la migración ocurrida en 1905, de la que sólo sobrevivieron mil 32 coreanos, quienes, durante la ocupación japonesa, viajaron a México para encontrar una mejor vida; pero al llegar a nuestro país, se enfrentaron a otra realidad: la de trabajar bajo deuda en haciendas de henequén en Mérida, casi esclavizados.

“Llegaron en condiciones terribles –prosigue Alonso–; no obstante, siempre mantuvieron una esperanza de regresar, de sobrevivir, y eso es lo más importante, cómo se levantaron tras sufrir precariedades para sentirse tanto coreanos como yucatecos y, finalmente, mexicanos.”

Bajo el concepto de un “teatro contemplativo” y un riguroso entrenamiento actoral, la propuesta del Nottle Theatre y el Tetiem se efectuó bajo residencia artística en Corea del Sur durante el verano de 2023, resultado de la colaboración que desde 2014 mantienen ambas compañías.

“Y dada la importancia del tema de la migración coreana en 1905 a tierras mexicanas y la trata de personas en la actualidad, nos parece muy significativo poder compartir esta historia en el teatro La Rendija de Mérida, así como próximamente en Teatro de la Ciudad de Puebla,

Puebla, donde la escenificaremos el viernes 3 de noviembre para el 16 Festival La muerte es un sueño (avenida Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico), a las 18:30 horas”, añadió Alonso.

“Allí está su casa” es la segunda colaboración de Nottle y Tetiem, dijo:

“En 2008 me invitaron a hacer una residencia artística en Corea del Sur y hemos ido allá en dos ocasiones, pero de Corea del Sur ha venido su compañía ya cinco veces. En 2017 realizamos una coproducción con apoyo del Fonca en el teatro Helénico, que estuvo rolando por Puebla; se llamó ‘Pinzas’ y justo hablaba del despojo, la gentrificación en ciertos lugares del mundo. Íbamos a montar este proyecto de migración coreana a Yucatán originalmente sólo en el 16 Festival La muerte es un sueño de Puebla; pero nos pareció importante ir a la península maya y nos comunicamos con el teatro Rendija en Mérida, estamos muy agradecidos pues tendremos la segunda y última función el sábado 28 de octubre.”

Actúan cuatro mujeres: Lee Eun Ah, Consuelo Meneses, Rosario Ramírez y Hong Han Byul; tres hombres: Édgar Gochez, Jonathan Paz y Dae Ryeong Song; los jóvenes: Sergio Adrián Alonso, Hee Won Yang y Carlos José Alonso.

La traducción corre a cargo de Édgar Góchez Núñez, quien diseñó la ballena que aparece en “Allí está su casa” con Lee Gang San y Mariely Coyopol. Sonido: Won and Woo Seok Jang. Vestuario de Lee Eun Ah.

-En México se suele manifestar hospitalidad con el extranjero diciendo “Estoy para servirte, aquí tienes tu casa” o “Mi casa es tu casa”, ¿el título de la obra alude a esas expresiones tan nuestras?

-No le pusimos “Allí está tu casa”, porque desde la cultura coreana del director y dramaturgo se maneja el “usted” como signo de respeto de los jóvenes a los ancestros, a los mayores, a los abuelos y abuelas, en fin: a las fuentes de donde provienen las nuevas generaciones.

Concluye Alonso:

“La obra en general no cuenta la historia de aquellos emigrantes coreanos, sino que describe un viaje imaginario de 45 días a través de imágenes, no se trabaja mucho el teatro físico. Está inspirada en la migración coreana, pero el espectador no va a ver de una manera aristotélica la narración de aquel primer viaje de personas desde Corea, en tiempos cuando Porfirio Díaz los aceptó recibir, sin poder ya volver debido a la invasión de Japón a Corea y el estallido de la Revolución Mexicana. Nos referimos en ‘Allí está su casa’ a que los migrantes se sienten parte de la familia humana que convive, sin importar de qué país se haya migrado.”

En Mérida existe un monumento que conmemora el centenario de la migración coreana, así como un hospital construido por empresas filiales de Corea y México en Yucatán. La presencia coreana trajo aportaciones a la cosecha del henequén, como fue el invento del guante para cortarlo, además de posteriores prácticas filosóficas o de defensa, como el Tae-Kwan-Do, amén de porcelana, música k-pop y una rica lista de platillos gastronómicos.