Blum produce El Exorcista: Creyente: "No hay nada más inquietante que no poder proteger a tus hijos"

LOS ÁNGELES (CulturaOcio).– Jason Blum, fundador y CEO de Blumhouse Productions, estudio responsables de sagas de terror como Paranormal Activity, Insidious, La Purga o Sinister presenta El Exorcista: Creyente. Un filme, dirigido por David Gordon Green y que se estrena en España este viernes 6 de octubre, que es secuela directa del clásico del género, El Exorcista, basado en la novela de William Peter Blatty de los años 70.

Por primera vez desde el largometraje de 1973 dirigido por William Friedkin, la oscarizada Ellen Burstyn vuelve a meterse en el papel de Chris MacNeil, una actriz cuya carrera se vio truncada por lo que le ocurrió a su hija hace cinco décadas. Pero no fue tarea fácil conseguir que Ellen se involucrara en el proyecto.

"Ya le habían pedido hacer otras cintas de terror en su increíble carrera y no las hizo. Al principio Ellen se mostró reticente, pero aceptó después de tener una reunión con David y sentir que él era un buen compañero para afrontar el reto", afirma Jason Blum en una entrevista ofrecida a CulturaOcio.com.

El Exorcista: Creyente refleja la vulnerabilidad de la paternidad, algo que Jason quiso reflejar en el filme desde un primer momento. "Las personas somos más vulnerables alrededor de los hijos. Nuestra misión en la vida es cuidar de nuestros hijos, y cuando hay algo que amenaza eso, o ves que le pasa alguien más, no hay nada más inquietante que eso", señala el afamado productor.

El mal en estado puro

En El Exorcista: Creyente, desde que falleció su esposa embarazada en el terremoto de Haití hace 12 años, Victor Fielding se ha encargado de cuidar de Angela, la hija de ambos. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en un bosque durante tres días y a su regreso no recuerdan nada de lo que les pasó, se desata una serie de acontecimientos que obligarán a Victor a enfrentarse a la cúspide del mal. Desesperado y aterrado, decide pedir ayuda a Chris MacNeil, la única persona que ha sido testigo de algo parecido.

Las actrices Lidya Jewett y Olivia O'Neill forman el dúo perfecto para esta aterradora cinta. "En las primeras reuniones con Lidya y Olivia, por un lado, notabas mucha humanidad, y luego tenían la habilidad de cambiar e ir hacia la oscuridad", explica David, quien describe como "mágica" la química que hubo entre ambas intérpretes durante el proceso de selección.

David Gordon Green confiesa que vio El Exorcista por primera vez en una biblioteca pública, a escondidas para no ser descubierto viendo una película de adultos. "Mis padres eran muy estrictos y no me dejaban ver este tipo de películas. La vi en una cinta VHS con auriculares. Solo vi 20 minutos para no meterme en líos", recuerda el cineasta.

La experiencia de Jason Blum fue algo parecida. "Yo la vi en una cinta de video a los 12 o 13 años. Definitivamente era demasiado joven para ver la película", recuerda por su parte el fundador de Blumhouse Productions.

Los actores Leslie Odom, Jr, Ellen Burstyn, Lidya Jewett, Olivia O'Neill, Ann Dowd, Jennifer Nettles y Norbert Leo Butz forman el reparto de El Exorcista: Creyente.