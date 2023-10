Octubre 2023: Lang, Lang, Yeah Yeah Yeahs, Arctic Monkeys, Evanescence, Pulso GNP y Michael Bublé

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este mes es de intensidad musical y la prueba es una diversidad en gustos para conciertos, destacándose por los actos Yeah Yeah Yeahs, Arctic Monkeys, Evanescence, Michael Bublé y VNV Nation, sumándose los ambientes festivaleros del Pulso GNP y Tecate Coordenada.

Para iniciar el mes esta noche el concertista Lang Lang se presenta en única fecha en el Auditorio Nacional, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional brindará un concierto denominado ‘The Disney Book’, a partir de los temas clásicos de las caricaturas infantiles más conocidas como Blanca Nieves, Soul, Frozen, La Bella y la Bestia, Aladdín, Mulán, El libro de la selva, Coco, Encanto, entre muchas otras.

Mexico City! Excited for my concert at Auditorio Mexico this evening ?? pic.twitter.com/P3HYb7iyBG — Lang Lang (@lang_lang) October 3, 2023

Esta misma noche, la banda neoyorkina Yeah Yeah Yeahs, al mando de Karen O, retumbará en el Pepsi Center del WTC, presentándose el 3 y 4 de octubre para complacer a sus fieles.

Mientras que la agrupación española León Benavente festejará su décimo aniversario este 4 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, banda que actualmente se encuentran promocionando su sencillo “Nuestro Aniversario”.

Hello Seahorse! que comanda Denise Gutiérrez pisará el escenario del Pepsi Center del WTC este 5 de octubre. Ese mismo día se verá Technicolor Fabrics en el Teatro Metropólitan. Por su parte, Alex Ubago y José María, ofrecerán recital en el Teatro Metropólitan este 6 de octubre.

Arctic Monkeys tendrá dos presentaciones en el Foro Sol los días 6 y 7 de octubre, acompañándose de algunos invitados, Fontaines D.C. y The Backseat Lovers.

El festival Pulso GNP se realizará este 7 octubre en Querétaro, destacándose por los actos de Evanescence, The Flaming Lips y Capital Cities.

?? ¡Ya llegó, ya está aquí, la cartelera de eventos de la #ArenaCDMX! ??



?? Aprovecha y disfruta de tus artistas favoritos en compañía de tu familia en el recinto más importante, cómodo, moderno y seguro de México.



— Arena CDMX (@ArenaCdMexico) October 3, 2023

El 8 de octubre la agrupación Mocedades brindará bohemia en el Auditorio Nacional. Contarán con la presencia de invitados especiales, Los Ángeles Negros y Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos.

La banda que en la primera década de los dosmiles dominó en escenarios, Evanescence celebrará el 20 aniversario de su álbum debut “Fallen” lanzado en 2003, presentándose el 9 de octubre en el Teatro Metropólitan.

La agrupación uruguaya La Vela Puerca ocupará el Lunario del Auditorio Nacional el 10 de octubre. En tanto, el rockero argentino Andrés Calamaro brindará recital en la intimidad del Teatro Metropólitan los días 10 y 11 de octubre.

Moenia llegará con su synth pop el 11 de octubre al Auditorio Nacional. Ese mismo día, a unos pasos, en el Lunario del Auditorio, tocarán los argentinos Usted Señálemelo. La banda de pop punk Simple Plan canadiense estará el 12 de octubre en el Pabellón Oeste.

¡Tenemos una cita el 07 de octubre en el Autodrómo de Querétaro! Seguro ya se están preparando. ????



Presentado por @gnpseguros #PulsoGNP23 #Viviresincreíble #VolvemosALatir pic.twitter.com/dJGKbJuYHJ — Festival Pulso GNP (@PulsoGNP) July 7, 2023

La Arena CDMX vibrará de romanticismo con la presencia del cantante canadiense Michael Bublé, quien ya tiene tres fechas el 12, 13 y 14 de octubre.

El festival Tecate Coordenada se celebrará 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, destacándose por Queens of the Stone Age, Junior H, Panteón Rococó, The Drums y Simple Plan.

Austin TV tendrá show el 14 de octubre en el Pepsi Center del WTC; la banda se encuentra preparando el lanzamiento de lo que será un nuevo material discográfico, actualmente promocionan el sencillo “Su Nombre Es El Tuyo”.

El rapero Alemán mostrará su nuevo disco “Haciéndolo Fino” este 15 de octubre en el Pepsi Center del WTC. La banda sueca Marduk retumbará en el Foro Indie Rocks el 15 de octubre presentando su reciente placa “Memento Mori”.

The Drums al mando de Jonathan Pierce tocará en el Pabellón Oeste el 18 de octubre, donde se espera enseñe rolas de lo que será su nuevo material de estudio titulado “Jonny” (a lanzarse el 13 de octubre).

El cantautor colombiano Juanes presentará su reciente discografía “Vida cotidiana” el 19 de octubre en el Auditorio Nacional.

La Arena CDMX recibirá el 19 de octubre a Rockland, un espectáculo con más de 700 músicos interpretando las canciones más emblemáticas del rock en español.

La Plaza México abrirá sus puertas a la banda Camilo Séptimo el 21 de octubre; mientras que Pedropiedra estará el día 22 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

¡#NuestraCRDNDA crece y el #TecateCRDNDA23 se pone mejor con la llegada de @simpleplan a nuestro cartel! ????

Esto apenas comienza... ¡Que ya sea 14 de octubre! ??



??? https://t.co/ZEBuN4uRBG pic.twitter.com/iMObTviJsR — Tecate Coordenada (@TecateCRDNDA) August 7, 2023

También, el dúo francés The Blaze estará el 24 de octubre en el Pepsi Center del WTC como parte de la promoción de su reciente álbum “Jungle”. La cantante española Zahara el 25 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. El cantautor de pop Aleks Syntek arribará el 26 de octubre al Teatro Metropólitan.

Alejandra Guzmán llegará a la Arena CDMX el 26 de octubre. En ese mismo recinto pero al siguiente día, el grupo Flans y Pandora tendrán concierto de nostalgias. A su vez, el trovador Joaquín Sabina cautivará el 27 y 29 de octubre en el Auditorio Nacional.

La productora y Dj belga Charlotte de Witte ha anunciado un memorable set para la CDMX, teniendo como cita el 28 de octubre en el Infield Hipódromo de las Américas. Ese mismo día las rockeras The Warning resonarán en el Pepsi Center del WTC.

La legendaria banda La Maldita Vecindad celebrará a los muertos en el Velódromo Olímpico el día 28. Al igual, el Panteón Rococó el 28 y 29 octubre en el Parque Bicentenario. Swedish House Mafia ha confirmado que su acto será el 29 de octubre en la explanada del Estadio Azteca.

El mes cierra a broche de oro, el productor y DJ canadiense Deadmau5 tiene cita el 31 de octubre en el Pepsi Center del WTC. Ese mismo día los londinenses VNV Nation junto a los canadienses Actors encenderán el Pabellón Oeste.