Festival Hell and Heaven 2023, tres días del mejor rock, metal, punk y ska

Cartel del 13 festival Hell and Heaven Open Air 2023 . Foto: @HHOpenAir

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El 13 festival Hell and Heaven Open Air 2023 se celebrará en el Foro Pegaso al aire libre de Toluca, Estado de México, el viernes 3 así como el sábado 4 y el domingo 5 de noviembre, destacando la presencia de Guns N’ Roses, Billy Idol, Muse, Hocico, Amon Amarth, Lacrimosa, London After Midnight y Helloween.

Juan Carlos Guerrero, vocero del Hell and Heaven, comentó que esta edición 2023 gozará de un rico caleidoscopio de géneros “hermanados en el rock, desde el metal, rock gótico, punk y ska”, entre otros:

“Quisimos apostar por esa diversidad, el público metalero es diverso, va en familia, en grupos de amigos y con hijos, por eso quisimos incluir varios estilos. Tendremos algo especial para todo mundo”.

La festividad musical toluqueña contará con la instalación de cinco escenarios conceptuales y como es ya tradición, se edificarán dos tablados paralelos: el primero nombrado Hell (Inferno) mientras que el segundo se denomina Heaven (Paraíso). Adicionalmente, habrá un Alternative Stage (Foro Alternativo), la True Stage (Tarima Verdadera) y el New Blood Stage (Sangre Nueva).

Para este encuentro escénico musical acudirán, asimismo, talentos emergentes seleccionados tras un previo concurso de bandas. Detalló Guerrero:

“Recibimos montones de propuestas desde muchos países y debimos expandir el concurso, pues antes sólo eran grupos de México y ahora logramos convocar artistas de otras naciones americanas. Tenemos ganadores de California, Texas (EU), Toronto (Canadá), más Brasil, Colombia, Costa Rica, y de todo México. En el Hell and Heaven siempre le hemos a los nuevos grupos, porque si no estás promoviendo tu propia escena y lo nuevo que está saliendo, prácticamente no haríamos nada por el movimiento musical actual.

“La meta de posicionar los nuevos talentos en los mismos escenarios que las grandes estrellas es para que los conozca la gente, que ellos sean las estrellas del mañana, ahora mismo”.

Además, reconoció que hoy por hoy se disfrutan muy buenos tiempos de sonoridades múltiples:

“Tenemos una pléyade de todos los géneros, yo personalmente quedé sorprendido en las audiciones ya que hay bandas de heavy metal, hard rock, trash, black metal, power metal, folk… Todos los conjuntos y solistas tocan óptimo, están al nivel de cualquier banda internacional de calidad”.

Al centro de esa apertura estilística, Guerrero enmarcó la inclusión de agrupaciones pertenecientes a la escena gótica o dark de festejos europeos icónicos, seleccionando los organizadores (“para agasajar a las almas oscuras”) a Lacrimosa, London After Midnight, The 69 Eyes y Ville Valo, al igual que a Covenant, Front Line Assembly, y una banda mexicana de dark electro y aggrotech surgida en el año 1993 en la Ciudad de México: Hocico. (https://www.youtube.com/shorts/KAN8XsbpWgE?feature=share)

“Hocico –refirió Juan Carlos Guerrero-- es una de las pocas bandas que tienen ese impacto internacional. Siempre tuve la espina de traerlos aquí a un festival con toda la parafernalia gótica, merecían sin duda estar en el Hell & Heaven 2023”. (https://youtu.be/sfB7kCfIkXo?si=pQ_4T4dsJzotJ6Rj)

Celebración multicultural

Con la intención de satisfacer a todos los gustos y generaciones, Guerrero subrayó que aparte de los estelares Muse, Guns N’ Roses (con su figura vocal Axl Rose) y Slipknot, los asistentes podrán apreciar actos alternativos como Biohazard y Ministry, amén del músico de rock y actor británico-estadounidense de la banda de punk Generation X, el rubio Billy Idol.

“Sentimos que a veces hay detractores puristas –matizó-- quienes dicen que ya no hay cosas radicales, pero ¡sí las tenemos! ¡Vendrán bandas muy pesadas en estos tres días!”.

Juan Carlos Guerrero resumió que el festival mantiene su aceptación y va en franco ascenso:

“El año pasado tuvimos una edición muy exitosa con grandes bandas, fue el regreso de Pantera, tuvimos a Judas Priest… Se logró la mayor afluencia de gente, nos visitaron de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica… En esta edición de 2023 esperamos más contingentes, el festival ya se ha convertido en una celebración multicultural, ves gente de muchos países disfrutando de la misma música, son fanáticos del buen rock.

“Y es que hemos ido creciendo muy fuerte bastante rápido. Hay festivales europeos que han tardado 30 años en solidificarse a este nivel. El Hell and Heaven, a sus 13 años, está ranqueado entre los más grandes de América, creemos que tiene mucho potencial y por eso proponemos cosas nuevas”.

Guerrero concluyó:

“El metal siempre fue subterráneo, sus seguidores lo buscan de otras maneras hoy, me he dado cuenta que ha ido captando más públicos en lugar de disminuir. El rock no ha muerto, está más vivo que nunca. Ahora estamos hablando que llegan unas 170 mil personas en cada edición. Es algo increíble, ves de todos los extractos sociales, comunidades amplias, de cada Estado de la República Mexicana y de varios países. Es un punto de encuentro, eso nos da orgullo y ánimo. Los esperamos…”.

El Foro Pegaso se ubica en la carretera Toluca–Naucalpan, kilómetro 52.5, en la colonia San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México.