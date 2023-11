Revelaciones sobre la muerte de Matthew Perry podrían echar abajo la teoría del ahogamiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Agentes de la policía revelaron que el actor Matthew Perry, de 54 años, había sido encontrado sin vida cerca del jacuzzi de su casa, el sábado 28 de octubre, por lo que podría echarse abajo la teoría de que la causa de su muerte fue ahogamiento, según TMZ.

Según el medio, las autoridades se sorprendieron de que su cuerpo no presentara signos de haber estado mucho tiempo en el agua antes de morir en el jacuzzi en su casa en Los Ángeles, California, pues no estaba lleno de agua.

A la fecha, sigue la teoría del ahogamiento, pero la necropsia no ha sido concluyente con la causa de su muerte. Las conclusiones se darán a conocer hasta dentro de seis semanas.

Los primeros policías y médicos en llegar a su casa el sábado no encontraron drogas ilegales, pero fuentes policiales revelaron que había numerosos medicamentos prescritos dentro de su casa.

Hallaron antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una enfermedad inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones.

Los síntomas son: dificultad para respirar, tos, esputo y sibilancias. Se presenta en personas fumadoras crónicas y Matthew fue fumador toda su vida.

Sin embargo, apenas el forense del condado de Los Ángeles llevará a cabo un examen toxicológico para determinar si había alguna droga en el sistema de Perry., pero eso podría llevar meses.

El sábado fue encontrado sin vida en su jacuzzi, después de jugar dos horas pickleball en el Riviera Country Club, cerca de su casa en Pacific Palisades.

Después, pidió a su asistente recoger un nuevo Iphone para él, así como unos anteojos. Dos horas después, el asistente regresó a la casa de Perry y lo encontró inconsciente en el jacuzzi, por lo cual, llamó al 911, a su madre y a su hermano.

Perry tuvo cinco parejas estables, pero nunca se casó. Según su libro, quiso proponerle matrimonio a Lizzy Caplan, pero se acobardó. Después, le pidió matrimonio a la diseñadora Molly Hurwitz, en 2020, pero en 2021 terminaron su relación.

No tuvo hijos, por lo que sus herederos podrían ser su madre Suzzanne Langdon, casada con el periodista canadiense Keith Morris, y su padre John Bennet Perry. Después de casarse con Morris, en 1981, Suzzanne tuvo cuatro hijos más: Caitlin, Emily, Willy y Madeleine.

"Tenía 10 años cuando Caitlin nació. Luego vinieron Emily, luego Willy y, finalmente, Madeleine. Me encantaba jugar con ellos, cuidarlos y hacer el tonto. No hay nada mejor, en la faz de la tierra, que la risa de un niño. Los quería, nos llevábamos bien. Tenía una familia. Pero no podía evitar pensar que yo no era, realmente, parte de ella. Era la familia de mi madre y Keith”, escribió en su libro.

Tenía otra hermana, Mía Perry, la hija de su padre con su segunda esposa, Debbie. María, su nombre real, era muy cercana a Matthew, al punto de acompañarlo día y noche durante las dos semanas que estuvo en coma.

“María estuvo atada como un robot. María estuvo conmigo. Mis temores eran ciertos, todo lo que me había pasado era mi culpa. Y lloré. Pero María hizo lo mejor que pudo para consolarme”, explico en su libro, donde describió a su madrastra como una mujer cariñosa, adorable, preocupada y muy guapa.