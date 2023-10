Michael Bublé suma tercera fecha en la Arena CDMX: se presenta 12, 13 y 14 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que marcará a Monterrey la noche de este 4 de octubre, y Puebla este sábado 7, como parte de su “Higher Tour”, el canadiense Michael Bublé abrió una tercera fecha en la Arena Ciudad de México: el ‘crooner’ tiene el 12 y 13 de octubre agendadas, a la que se sumó recientemente el 14 de octubre en el coloso del poniente.

El cantautor y ganador del Grammy 2023 a ‘Mejor Álbum Pop Vocal’, llega a México como parte de la promoción de su más reciente álbum “Higher” (Más alto), que le da el nombre a la gira, esta noche se presentará en la Arena Monterrey (Nuevo León), en seguida el 7 de octubre en el Centro Expositor de Puebla, para después hacer el ‘1-2-3’ en la Arena Ciudad de México con tres fechas seguidas, siendo el 14 de octubre la fecha más reciente debido a la expectativa de su regreso al país.

La celebración por llegar a México quedó plasmada en redes sociales hace unos días cuando el canadiense dedicó unas estrofas del tema ‘¿Quién será la que me quiera a mí? Y el mensaje:

The wait is almost over! Beyond excited for the #MBHigherTour to make its way to Mexico! Los veo allá? ???? pic.twitter.com/1eEz8ZIy9Z