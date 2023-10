El Premio Universidad Nacional para el poeta Marco Antonio Campos

CIUDAD DE MÉXUCO (apro).- El poeta mexicano Marco Antonio Campos obtuvo el Premio Universidad Nacional 2023 en el área de la Creación Artística y Extensión de la Cultura, el cual le será entregado el 25 de este mes.

Es un alto reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Campos (Ciudad de México, 23 de febrero de 1949), también ha publicado novela, cuento, ensayo, crónica, aforismo y entrevista. Manifiesta a Proceso sobre la presea:

“Es un premio que desde hace mucho anhelaba. Desde 1965 he tenido siempre que ver con la UNAM, cuando entré a la Preparatoria1, hoy San Ildefonso. Creo que cincuenta y ocho años ligado a una institución no son pocos. Me enorgullece grandemente que me lo haya dado mi universidad, la única mexicana entre las cien mejores del mundo. Donde quiera que viajo ese orgullo se manifiesta cuando hablo de pertenecer a ella”.

Contento, rememora el igual traductor:

“Laboré quince años en Difusión Cultural de la UNAM, y aunque ahora estoy en la academia, ha habido y hay una pasión por la promoción cultural, especialmente con la poesía y todo lo que tenga que ver con la literatura. Me emociona más porque es también un reconocimiento a mi trabajo literario, cuyo centro ha sido siempre la poesía. El 25 de octubre me darán el premio junto a los académicos que en su rama lo ganaron por su larga y fructuosa labor. Tengo entendido que, como premio, es el más alto que da la UNAM”.

Marco Antonio Campos ha colaborado en las universidades de Salzburgo, Viena, Buenos Aires, La Plata, en la Brigham Young University y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No sólo es miembro, por ejemplo, de la Academia Mallarmé (ocupa el sitio que en otro tiempo perteneció a Octavio Paz) sino que ha sido corazón y eje del encuentro Poetas del Mundo Latino, uno de los más significativos del continente por el cual han intervenido los mejores autores de México, España, Latinoamérica, Italia y el mundo francófono.

Ha recibido otras distinciones, como los premios Xavier Villaurrutia (1992), Nezahualcóyotl (2005), Casa de América de Poesía Americana (2005), Premio del Tren Antonio Machado (2008), Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla (2009), Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2010) y la Medalla Presidencial Centenario de Pablo Neruda (2004) otorgada por el gobierno de Chile, entre otros.

Ha traducidos libros de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Gide, Antonin Artaud, Rober Munier, Emile Nelligan, Gaston Miron, Umberto Saba, Guiseppe Ungarestti, Salvatore Quasimodo, Casare Pavese, Emilio Coco, Goerg Traki, Reiner Kunze, y muchos más.