Arctic Monkeys llenó de rock al Foro Sol; hoy, la segunda fecha

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La banda británica Arctic Monkeys hizo vibrar de rock anoche al Foro Sol, fue la primera de dos fechas (hoy es la segunda), brindando vistazos a su reciente discografía “The Car” y un paseo por los sencillos que le han dado fama.

En una noche que inició con los estadunidenses The Backseat Lovers y los irlandeses Fontaines D.C. como abridores de show, los Arctic Monkeys hicieron de las suyas en el recinto del oriente, eso sí, cabe mencionar que el concierto terminó poco antes del sismo registrado de 6.3 con epicentro en Oaxaca, y que afortunadamente fue de intensidad corta.

Pasaditas las 21:15 el líder Alex Turner, el líder monkey, emergió custodiado por sus camaradas Jamie Cook (guitarra y teclados), Nick O'Malley (bajo) y Matt Helders (batería).

La apertura emprendió con temas como en “Sculptures of Anything Goes” y fulgurante explosión rasgando “Brianstorm”.

Siempre oculto tras sus gafas –mismas que portó prácticamente durante todo el espectáculo–, el galante Turner conectó al instante con su audiencia. Acudió un público especialmente de fieles que siguen a la agrupación creada en 2002, uniéndose oleadas juveniles y familias con algunos niños.

El ambiente maquinó de principio a fin, considerando “Snap Out of It” y “Teddy picker”, avanzando ágil “Crying lightning”, “Tranquility base hotel & casino” y “Why'd you only call me when you're high?”.

César Vicuña / Ocesa

La producción relució en una pantalla circular fondeando el centro de la tarima, adicionando las habituales laterales. Las luminarias en centellas salpicaban el escenario y surcaban hacia la plancha.

El pletórico inmueble de Iztacalco en localidades agotadas se entregó a los ritmos de “Arabella”, “Perfect sense” y “The view from the afternoon”. Se incluyó “Knee socks”, “Pretty visitors” y “Fluorescent adolescent”.

En el ocaso vislumbrado sonó “There'd better be a mirrorball”, “505”, delineando en pasiones desbordadas “Do I wanna know?” y “Body paint”.

El finiquito hizo alucinar a los seguidores en una triada de obsequios a cerrojazo dorado: “Hello you”, “I bet you look good on the dancefloor” y “R U Mine?”. El reloj alcanzaba las 22:50, culminando la gala visibilizando en las plasmas al buen Alex Turner y sus inseparables Arctic Monkeys. El adiós fue vibrante en oleadas de griteríos y aplausos ensordecedores. Cabe mencionar que el concierto ya había culminado cuando ocurrió el sismo durante la noche de este viernes (registrado a las 23:06).