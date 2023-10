“Entre broma y broma Ausencio se asoma”, en el Teatro Rodolfo Usigli

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La crítica a la sociedad, la reflexión detrás del ciudadano y en medio de ello la comedia al estílo de la ‘carpa mexicana’, están en el espectáculo “Entre broma y broma Ausencio se asoma”, del artista Ausencio Cruz, que se estrena esta noche en el Teatro Rodolfo Usigli.

Y con lo anterior, el regreso de ‘Margarito Pérez’, personaje ya icónico de la vida popular en el país, el que suele ser víctima del abuso del poder político y económico –y en el que nos podemos reflejar todos--, ante la clásica frase “¡Lástima Margarito!”.

El sketch tiene al arreglista y compositor Víctor Guerrero en la parte musical, y en la producción a Tannhäuser Film Tank y Diablo Panzón Food Company, y se presenta a partir de este sábado 7 –cada sábado-- a las 22:30 horas en el Teatro Rodolfo Usigli (Eleuterio Méndez 11, colonia San Mateo. CP: 04120, Coyoacán).

En entrevista con Proceso, Ausencio Cruz, actor, escritor y director de teatro que saltara a la fama en los programas “En tienda y trastienda” y “La Caravana” y de larga trayectoria, dijo en entrevista:

“Toda mi vida he hecho comedia de diferentes aspectos, cualquier momento es bueno para hacer humor político y sobre todo social; este espectáculo en realidad es más una historia sobre los comediantes y cómicos que se han dedicado a hacer humor político y social, y hago un recorrido por todos ellos.

“Mi proyecto es la comedia musical mexicana, y tomando en cuenta lo anterior y viviendo este momento político en el que estamos, invito a ‘Margarito Pérez’ un personaje que representa a los de ‘la voz sin voz’, a él le da lo mismo que gane Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Xóchitl Gálvez, ¡‘le da lo mismo’ es un decir, porque él qué puede hacer! en el fondo es un show cómico, político, patético”.

Cruz, también promotor cultural con la apertura de espacios teatrales como El Patio de Portales, abrirá “Entre broma y broma Ausencio se asoma” recordando a cómicos como ‘Mamerto Parado Pelado y Gonzáles’, en sketch original de 1918, al que puntualizó no le quitará ni una coma; el público también podrá disfrutar en acción a otros personajes como Cantinflas, Tin Tan, Borolas, Palillo, Resortes, Piporro, El Panzón Soto, de Héctor Suárez, entre otros.

“Esto es una comedia, un monólogo, no un stand up, marco la diferencia entre un monólogo bien dicho y hecho, sin desvirtuar, y con valores, para ubicar y reafirmarnos como sociedad, reflexionar, y no tomar en serio a esa clase política y empresarial que ha hecho una piltrafa a una parte del país…

“Por fortuna, y esto lo diría Margarito Pérez, ‘todo se está deshaciendo, a ver si a partir de ahí hacemos algo bueno’”, concluye.

Los boletos para “Entre broma y broma Ausencio se asoma” se encuentran en taquilla del Teatro Rodolfo Usigli, teléfonos (55) 41252402, 03 y 04; 56882316, 56882429.