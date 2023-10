“Una familia extraordinaria”: hija y jefa del hogar (tráiler)

MONTERREY, NL (apro).- Bea (Kiernan Shipka) es una adolescente que ha llegado al límite de sus fuerzas y de su tolerancia en Una familia extraordinaria (Wildflower, 2022). Como hija única, ha tenido que hacerse cargo de sus padres mentalmente discapacitados a causa de retraso, quienes por una extrañísima razón del destino se unieron en matrimonio para procrearla.

Paradójicamente, su existencia es el mayor problema que se crea en la familia, pues los progenitores, felices, al desconocer los problemas de la vida, no están capacitados para hacerse cargo de nadie. La chica entonces debe cuidar de ellos mientras enfrenta el durísimo proceso de crecer.

El director Matt Smukler toma un caso de la realidad para representar, en forma de comedia mezclada con drama, esta historia singular sobre una familia a la que la denominación de “especial” no se le da como halago.

La excelente Shipka, conocida por la serie de Sabrina, con soberbio desempeño carga todo el peso de esta película prácticamente compuesta de viñetas, para mostrar cómo es la existencia complicada de una muchacha que desde niña ha tenido que cuidar a sus papás. Ese crecimiento acelerado la hace llegar a la juventud con un notable cansancio emocional.

El débil hilo conductor de la historia la muestra inconsciente y sedada en un hospital, a donde llega por una peripecia ordinaria generada por su propia desesperación. Mientras convalece se van mostrando, mediante flash backs, presentados en off por la misma protagonista, cómo han sido sus días llenos de angustia por unos progenitores incompetentes para la labor de criarla.

En medio de su drama se encuentran los abuelos, imprudentes y metiches aunque bien intencionados, que afrontan, cada uno a su manera, la responsabilidad que sienten, primero, por vigilar sobre los matrimoniados y, luego, por la niña que increíblemente han traído a la vida, y que demuestra aptitudes excepcionales para los estudios y una noción adulta para el sentido común.

No es fácil para Bea crecer en un ambiente lleno de risas, con unos padres permanentemente felices por no estar alertas de las dificultades del mundo. Ella es quien debe aportar la cuota de preocupación para que siga funcionando el hogar con relativa armonía, mientras tiene que ver por su propio futuro y su posible salida de casa para ir a la universidad. En medio de todo, también debe darse tiempo para el amor.

Hay una crítica a la sociedad que rechaza a las familias que no se consideran normales. Esa pareja ha sido castigada de manera repetida por la incomprensión. Aún con su poco entendimiento, el padre se da cuenta de lo expuestos que están, aunque no puede hacer nada frente a las dinámicas sociales vertiginosas que no se detienen para entenderlos.