Gal Gadot, Katy Perry, Madonna, U2… artistas alzan la voz y piden alto al fuego en Israel

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras el ataque de Hamás (en Gaza) a Israel, que se ha intensificado en los último días --y en el que México prefirió no tomar partido--, personalidades como Madonna, la banda U2, Katy Perry, Jamie Lee Curtis y la actriz Gal Gadot (quien interpreta a la Mujer Maravilla), pidieron paz y “alto al fuego” en Israel.

Mediante redes sociales como Instagram y X (antes Twitter), la banda irlandesa U2, compartió un video desde su presentación en La Sphere de Las Vegas (EU) en donde sostienen una serie de presentaciones en estos días; ahí Bono, relató con micrófono en mano que si bien una canción que llama a la “no violencia” puede sonar ridícula en medio de la guerra en Israel, su mensaje y letra están en busca de la paz, ello seguido del tema “Pride (In the name of love)”, cuya letra dice:

En nombre del amor

¿Qué más en nombre del amor?

En nombre del amor

¿Qué más en nombre del amor?

Un hombre atrapado en una valla de alambre de púas

Un hombre aquí se resiste

Un hombre se lavó en una playa vacía

Un hombre traicionado con un beso…

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…



But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz