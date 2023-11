Con homenaje a Javier Álvarez, la OSX y Marck Padmore inauguran Festival de Música de Morelia

MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).- Con homenaje al compositor Javier Álvarez, el tenor inglés Marck Padmore como invitado y la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) como abridora en gala de poco más de dos horas, el Festival de Música de Morelia ‘Miguel Bernal Jiménez’ arrancó su 35 edición.

El encuentro musical que durante 10 días (11 al 19 de noviembre) tendrá 55 conciertos y 700 músicos en escena, extenderá su programa más allá de Michoacán, llegando a ciudades como Guadalajara, Querétaro y Culiacán. La inauguración a cargo de la OSX, la más antigua de nuestro país, tuvo un recital de poco más de dos horas que culminó con varios minutos de aplausos.

Previo al espectáculo el director titular de la orquesta, Martin Lebel, se presentó en conferencia de prensa en el vestíbulo del Teatro Morelos de esta ciudad junto a Marck Padmore, considerado uno de los tenores más talentosos hoy en día.

En esa breve reunión, Lebel explicó la importancia del legado de Álvarez y el “color” y vida que brinda a través de sus obras. Clarinetista, compositor, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, y quien fuera director artístico del FMM, falleció en mayo de este año, dejando un legado musical y toda la programación de esta edición.

Mientras que Padmore, encargado de entonar arias de Hendel (1685-1759) durante la primera parte del concierto, explicó -a pregunta expresa de Proceso-, que el alemán y maestro del barroco es más vigente que nunca, y su música habla por sí sola en esto días tomando como muestra la aria Waft her, angels, de la ópera Jephta, cuyo trasfondo es la guerra y las decisiones de los hombres a partir de esta con tal de obtener ‘la gloria’.

“Con Hendel la audiencia puede entrar a un mundo imaginativo, pero también más real y cruel, esta aria por ejemplo habla sobre un hombre, Jefté (o Jephta, un personaje bíblico) que se encuentra en una guerra y promete a Dios matar a la primera persona que vea al regresar a su casa si su pueblo gana; al regresar a casa a la primera persona que ve es a su hija, su única hija, y debe cumplir su promesa. Esta música habla del costo de las guerra, de lo que se quiere probar, ahí esta Israel y Gaza, y el costo de lo que conlleva una guerra; la primera vez que interpreté esta obra fue en 2003, y se sentí muy viva, en ese entonces estaba la guerra de Croacia y separación de Yugoslavia.

“Lo que quiero decir con esto es que la música de Hendel es literaria, pero también nos habla desde el corazón, sobre la condición humana”.

Fiesta sonora en escena

Ya en escena, el Teatro Morelos fue sede de la apertura del FMM, con discurso inaugural por parte de Verónica Bernal, nieta del compositor Miguel Bernal Jiménez y directora general del festival, más una primera plana de autoridades estatales, que incluyeron al gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, y al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Verónica Bernál recordó la memoria y aportación de Javier Álvarez al FMM, además de dejar en claro que esta 35 edición fue su mano artística y legado vivo que se escuchará durante los próximos 10 días.

El concierto, que inició pasadas las 21 horas, contó en una primera parte con 28 músicos de la OSX en escena (cuerdas principalmente), Lebel y la presencia de Padmore, quien en un inglés pausado y claro explicó a los presentes –como se estila ahora en escena-- la esencia detrás de cada pieza que ejecutó:

“Urne voi “, de la ópera Trionfo del Tempo e del Disinganno, “Where'er You Walk”, de la ópera Semele; “Total eclipse” y “Thus, when the sun”, ambas de la ópera Samon; luego tocó turno a “Fatto inferno é il mio Petto” y “Pastorello d'un povero Armento”, de la ópera Rodelinda; para culminar la primera parte con “Deeper and deeper still” y finalmente “Waft her, Angels” de la ópera Jephta.

Ya con la despedida de Padmore del escenario, la OSX contempló a sus más de 90 músicos y un repertorio que cautivó al público, se escuchaba complicidad entre músicos y su director, y con ello pulcritud sonora. La ejecución de “De aquí a la veleta” de Javier Álvarez marcó el color y una fiesta en el escenario, después de ello la melosidad de “Till Eulenspiegel” de Richard Strauss.

La audiencia no dejó ir a la OSX y tras minutos de aplausos regresaron con más de México para cerrar con el llamado “segundo himno mexicano”, el “Huapango” de José Pablo Moncayo.