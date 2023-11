DramaFest 2023, la dramaturgia contemporánea

Ciudad de México (Proceso).- Con Chihuahua y Canadá como invitados de honor, el Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, DramaFest, inicia su programación, y directores del encuentro dialogaron con Proceso para evaluar su importancia.

“Porque ante todo el teatro es resistencia y actualidad, siempre”, dijo Raquel Araujo, su titular artística.

Con montajes que abordan el acoso, la migración, la autopercepción estética de los seres humanos y el medio ambiente, el DramaFest, de corte bienal, llega a su 19 aniversario con sedes como el Centro Cultural del Bosque, el Centro cultural Universitario de la UNAM y talleres en el Centro Cultural Helénico, además de algunas otras irán también a Chihuahua en fechas por confirmar.

El DramaFest se efectúa todo eun mes, del 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Proyecto creado por Teatro de Babel (bajo la batuta de Aurora Cano y Nicolás Alvarado en 2004), el festival está centrado no sólo en la divulgación de la nueva dramaturgia mexicana, sino también mundial, vinculando en cada edición a un país y un estado invitados como dupla creativa.

En esta ocasión son Canadá y Chihuahua, y con ello se estrena la actriz y directora Raquel Araujo como nueva titular artística del festival.

Fue Araujo quien explicó a Proceso que para este año habrá 16 actividades: ocho obras de teatro (seis de ellas producidas por DramaFest y dos producciones canadienses), y ocho talleres con convocatorias abiertas vía www.dramafest.com.mx. La selección de obras se realizó entre un total 70 textos nacionales y 30 de Canadá.

Relató cómo llegó a DramaFest y la que considera su misión:

“Es un festival que admiro mucho, yo llegué a DramaFest en 2016, año en que estuvo Yucatán y Francia vinculados, trabajé con Aurora Cano y tuve una de las más grandes experiencias, de hecho sigo siendo cercana al equipo de trabajo que tuve, fue sensacional.

“DramaFest es un encuentro singular, porque produce también, y eso es una forma de vincular la dramaturgia nacional con la internacional. Yo defino la dirección artística pensando en que no sólo es un cuidado de las obras, sino en la curaduría y en cómo lograr vincular a los invitados, en este caso a Canadá con Chihuahua en su representación de México, porque hay mucha escritura, dramaturgia a la que no se tiene acceso en nuestro país. Mucha de ella está en los cajones, entonces DramaFest hace una labor muy importante dentro de la escritura contemporánea”.

Araujo. 16 actividades / Foto: Michel Covian

Cuatro apartados

El festival presentará sus obras en cuatro apartados:

Producciones binacionales (puestas en escena en las que colaboran artistas de ambos países).

Programa de Burbujas Urbanas (producciones de autoras y autores de ambos países presentadas en espacios públicos).

Producciones internacionales (canadienses).

Programa educativo conformado por talleres impartidos por especialistas canadienses y encuentros digitales entre estudiantes y profesionales de las artes escénicas de ambos países.

Además de esto, el Centro Cultural Helénico colaborará con un programa de lecturas dramatizadas denominado Tejiendo voces: dramaturgia actual Canadá y México.

Y afirma:

“La esencia de DramaFest es la divulgación de la dramaturgia mexicana y la mundial contemporánea, es lo que mueve al festival, siempre ha sido su propósito. La idea viene de Nicolás y Aurora Cano, sobre todo por la dificultad para publicar y traducir… en el caso de autores internacionales contemporáneos a veces es complicado conocerlos en su momento, así que los intereses, vínculos y diálogos entre dramaturgias es clave”.

--¿Qué destacar de las temáticas en este año? El acoso, la migración, la autopercepción estética de los seres humanos y el medio ambiente.

--Es atender el contexto, el tiempo que vivimos, pensar en el interés de los espectadores, con los temas que se dialogan hoy y desde la formación teatral en las escuelas. está la obra de “Costes hundidos”, una visión que me atrapó desde que la leí, porque nos habla desde un lejano 1988, año lejano pero muy importante para México, cuando Carlos Salinas de Gortari gana elecciones presidenciales y dejan fuera a Cuauhtémoc Cárdenas, una reflexión desde el pasado. O bien “Mujer venado”, en el cual una mujer busca venganza por la desaparición de su hermanita. El conocer estos trabajos ahora, en nuestro tiempo, desde los dramaturgos que están escribiendo hoy en día es muy importante.

Araujo señaló asimismo que a pesar de que el próximo año el festival cumplirá su 20 aniversario, este no se celebrará sino hasta 2025, “y seguramente celebraremos en grande”, dijo.

Healey. Director del Canadian Stage / Foto: Cortesía de DramaFest

El intercambio en escena

Uno de los dos textos del intercambio entre México-Canadá es precisamente “Costes hundidos”, de Eduardo Castañeda, pieza inédita que coloca al público en 1988 –entre bastidores-- en la campaña política de George Bush, en la cual dos mexicanos atípicos, meseros en un evento de recaudación de fondos para la campaña en Texas, especulan ante un espejo sobre el México por venir.

La puesta en escena será dirigida por el originario de Toronto, Brendan Healy, actual director artístico del Canadian Stage. Fue éste quien dijo a Proceso que si bien sabía nada del DramaFest, celebra la existencia de encuentros que miran hacia dentro y fuera de su país, en una actualidad paralela:

“Esta obra es una gran experiencia, me ha gustado todo lo que ha implicado, y creo que la temática es tan actual a pesar de que se centra en un suceso de hace más de tres décadas, creo que al verla entendí la parte central que es la lucha por situaciones que traspasan fronteras y años, la lucha por la democracia, la verdad, la libertad, que los problemas de una sociedad están así por una serie de sucesos, porque nada sucede de la noche a la mañana”.

--¿Qué hay de la situación relativa a la migración, cada vez más fuerte?

--Es muy duro por supuesto, y está en esta pieza, es actual y es fuerte, así que espero hacer un buen trabajo en la dirección, creo que los actores hacen un gran papel.

--¿Es su primera vez en México?

--Había estado antes por vacaciones, pero nunca por trabajo, es mi primera vez trabajando y eso me tiene muy emocionado, espero poder verla en escena y la respuesta del público. DramaFest me parece una gran oportunidad por compartir las dramaturgias entre naciones, es una gran apuesta.

“Costes hundidos” estará en funciones del 10 al 25 de noviembre en el Teatro el Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque, en horarios de jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas.

De la Rosa. De Telón de Arena / Foto: INBAL

Producción nacional

Mientras que en la producción nacional se destaca en el programa de Burbujas Urbanas la dirección de dos importantes directores de escena de Chihuahua: Perla de la Rosa, conductora de Telón de Arena, y Luis Bizarro, al frente de Teatro Bárbaro.

En la segunda entrega de Burbujas Urbanas se montará la obra de intercambio “Mujer venado” (Deer woman), original de la canadiense Tara Beagan, que dirigirá justamente Perla de la Rosa (Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2022).

Se trata de un monólogo en donde una mujer indígena, entrenada militarmente e hija de un cazador, toma el escenario. Su nombre es Lila y narra cómo encuentra la oportunidad perfecta para vengar el asesinato de su hermana mientras ejercita las habilidades que el gobierno canadiense entrenó en ella.

Cabe destacar que Beagan fue directora artística de Native Earth Performing Arts en Toronto, la mayor compañía de teatro indígena de Canadá.

“Mujer venado” se montará en la explanada del Centro Cultural Universitario el 3 de diciembre, a las 13 horas. Después viajará a la Plaza de Armas, de la ciudad de Chihuahua.

De la Rosa también dirigirá un segundo monólogo dentro del programa urbano: “Déjame ser tus ojos”, de Verónica Bujeiro, inspirado en una línea de la canción “I’ll be your mirror” de la agrupación The Velvet Underground & Nico, sobre la mirada que el espejo devuelve como censora, amiga, enemiga y cómplice. También se montará el 3 de diciembre, seguida de “Mujer venado”.

Reflexión histórica / Cortesía de DramaFest

Sobre la puesta de esta última, De la Rosa, feminista, gestora cultural y activista social, comentó:

“Este festival es importante por las coincidencias y diferencias que refleja en sus invitados. En el caso de ‘Mujer venado’, el público podrá conocer una situación de vida en Canadá, en específico la de las mujeres de la etnia Pie Negro, que a su vez es una denuncia. Ha sido muy interesante ver la diferencia y circunstancias entre las tribus del norte del continente, con las que en parte soy afín por ser del norte del país, de la frontera con nuevo México y Texas.

“A través del texto de Beagan se pueden entender las condiciones de vida entre los indígenas de México y del norte del continente. En el tema de feminicidios es algo muy fuerte, hay una taza de marginalidad y exclusión, porque aunque pareciera que tienen condiciones de mayor bienestar que el indígena mexicano, pero las violencias son continuas y se siguen perpetrando.

“Por el otro lado, en la obra de Bujeiro, se trata de un personaje alegórico, rico, en el que muchos se pueden retratar. Esta coordinación entre Chihuahua y Canadá es una experiencia creativa que hasta el momento me parece muy rica”.

De la Rosa detalló que DramaFest es un gran reto porque son obras que parten de lo que considera entrar a una burbuja de temáticas e historias avasallantes, la oportunidad de ver y gozar estrenos en escena y sobre todo “más oxígeno al teatro”. Dijo:

“DramaFest representa una oportunidad, por el intercambio cultural, en especial por el tema de presupuestos reducidos en el sector cultural. Por ejemplo, me acabo de enterar que el Festival Internacional de Teatro de Manizales, en Colombia, con más de cinco décadas de existencia, también está sufriendo por dinero. Son complicados en general en América Latina los intercambios, así que el hecho de que avance DramaFest es oportuno, porque brinda oportunidades dentro y fuera de la Ciudad de México, mira a estados y los hace partícipes”.

Horarios y sedes del festival, en: http://dramafestmx.com.