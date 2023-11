Las cuerdas deleitaron el Festival de Música de Morelia: Iwo y Karolina y el Chaos String Quartet

MORELIA, MICHOACÁN (proceso.com.mx).- Entre las actividades de este fin en el Festival de Música de Morelia, los polacos Iwo y Karolina y el Chaos String Quartet hicieron lo propio en los diversos escenarios del encuentro.

Por un lado, Iwo y Karolina, dueto polaco tomó la histórica Biblioteca Pública del centro histórico de esta ciudad.

Se trató de un recital de violín (Karolina) y acordeón (Iwo), ya de por sí un dueto de piezas clásicas con ‘acordeón’ puede sonar un tanto raro si en el programa se incluyen a Mozart, Chopin y Hendel, pero la sonoridad de los instrumentos en vivo brinda otra sensación, la de un complemento, como si no se necesitara más.

Como buen dúo se conocen, se escuchan, y en una hora y 20 minutos de acto, los jóvenes artistas --con actuaciones en el Carnegie Hall, Filarmónica de Varsovia, Ópera de Guangzhou, entre otros--, dejaron al público queriendo más.

Entre libros como una edición facismilar del Códice Borbónico, la edición completa de The Americana y hasta un estudio sobre los derechos del hombre editado por Oxford, el dueto interpretó una “Sonata para violín y piano en sol mayor K. 3’01” I Allegro con spirito 9' II Allegro 5' de Mozart, seguida de Op. No.9. 25” de Frederic Chopin, continuando con “Para violín “Otoño” de Las Cuatro Estaciones op. 8 no. 3, con las que Karolina se lució.

Después, tocó el turno de Iwo con Astor Piazzola y su Otoño de “Las cuatro estaciones porteñas” y un “libertango” I've Seen That Face Before.

Tras los aplausos del público regresaron para interpretar nueve minutos de una adaptación polaca de Wojciech Kostrzewa denominada The Hollywood Fantasy, la pieza completa dura 30 minutos, pero en esta ocasión dieron una probada de nueve minutos que incluye breves partes de temas de John Williams y otras de Philip Glass.

Ya en conferencia de prensa dejaron ver que esta última obra la tienen grabada, pero están en el proceso de obtener los permisos para poder presentarlas en una nueva producción.

También hicieron referencia a que iniciaron sus carreras interpretando clásicos, y probablemente continuarán así, pero el repertorio contemporáneo también los atrae y lo consideran una oportunidad para probar otros terrenos.

Chaos String Quartet

Por la noche, el Chaos String Quartet tomó el Teatro Matamoros en medio de una noche fresca en Morelia.

De origen austriaco, el grupo de cuerdas que ejecuta piezas entre clásicas y contemporáneas es considerado uno de los más jóvenes y prometedores.

Según se lee sobre ellos en la web del festival. Recientemente fueron seleccionados como “Artista de Nueva Generación” por la BBC Radio, y en sus presentaciones tienen algunos elementos experimentales.

El programa incluyó temas de Haydn (String quartet in F, HOB III: 82, op 77, nr2), Mozart (Quartet in B-flat mayor, K.589), Roberto Abraham (Pucciniana intemezzo 3), además de la pieza “Une étoile dansante” de Diego Conti que fue escrita para el cuarteto y un estreno en México.

Al final, en una cercanía con nuestro país, según palabras del cuarteto, ofrecieron un arreglo de música mexicana que incluyó temas como “Bésame mucho”.

La mala nota fue del público, que incluso hasta el breve intermedio entró a tomar asientos.