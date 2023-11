“The Marvels”, fracasó en su estreno los primeros tres días en EU

THE MARVELS - NOTA 6??



He pasado un rato entretenido, la película no se hace pesada, el trio mola bastante. Me gusta mucho la evolución de Capitana Marvel y Kamala es top. La mala es terrible, lo peor sin duda y hay algunas escenas que sobran. La escena postcreditos muy top. pic.twitter.com/LlvEXpmB9y