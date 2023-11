Indigna respuesta de Enrique Guzmán por presunto abuso sexual de una menor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una declaración volvió a meter en aprietos al cantante Enrique Guzmán, respecto al presunto abuso de una menor de edad.

“Tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, dijo el cantante de origen venezolano, en respuesta a una pregunta que le hizo una reportera sobre una fotografía donde se confirma un presunto abuso sexual a una niña.

Durante una conferencia de prensa, junto a Angélica María y César Costa, donde promocionaban La caravana del rock, la periodista de espectáculos le preguntó:

-Hoy por hoy, ¿cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto de este nuevo tema con esta jovencita que acaba de salir?

El cantante de rock and roll respondió: “Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? La pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de esa foto. ¿La conoce? Yo no. Y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Pese a los intentos sin éxito de frenar a Guzmán, molesto contestó, dejó el micrófono y la conferencia de prensa, acompañado de Angélica María.

Los organizadores reclamaron a la prensa por no preguntar sobre el espectáculo que estaban presentando, lo cual, consideraron, era una falta de respeto.

“Irreal que el conductor diga que es una falta de respeto, cuando se está declarando públicamente pedófilo”, dijo una usuaria en X.

.¿Cuál, tiene usted conocimiento de ese asunto, la conoces?

Yo no, y me gustaría mucho.

Por qué a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta.



Irreal que el conductor diga que es una falta de respeto, cuando se está declarando públicamente pedófilo #EnriqueGuzmán pic.twitter.com/d0TFvWXQbR — Paola Arsof (@PArsof) November 15, 2023

“Yo no entiendo por qué los pedófilos siguen libres”, escribió otra usuaria en X.

Ésta no es la primera vez que el cantante hace declaraciones fuera de lugar, como cuando comentó que las mujeres violadas tenían la culpa de ser agredidas porque provocan a los hombres con sus escotes.

En la red social X, Enrique Guzmán se justificó diciendo que parecía que su ironía para contestar preguntas estúpidas no es muy eficaz y el sarcasmo que dijo en la conferencia de prensa fue mal interpretado, aunque no lo negó, sí escribió que “no hay nada más alejado que eso” de tener relaciones con menores.