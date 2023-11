Arcade Fire y The Hives, en el día 1 del Corona Capital 2023 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El festival Corona Capital celebró en acalorada tarde su primera jornada este viernes con 80 mil fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y los estelares Arcade Fire, The Hives, Alanis Morissette, Pulp y Phoenix.

El tradicional encuentro festivalero abrió sus puertas alrededor de las 15 horas brindando extensas alternativas musicales de todo el mundo.

Esta edición erigió cinco escenarios: el principal Corona, adicionando el Vans, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. El recorrido entre las tarimas fue accesible para comodidad de los visitantes. Se incluyeron los espacios habituales para el descanso, alimentos y bebidas.

Tremendo calorón recibió a los respetables al atardecer, emprendiendo vuelos cautivó la banda originaria de Los Ángeles, California, Automatic. Integrada por Izzy Glaudini (sintetizadores y voz), Halle Saxon (bajo y voz) y Lola Dompé (batería y voz), calentaron los ánimos “Calling It” y “Venus Hour”.

En una refrescante noche la cantante de Alabama, Brittany Howard, captaba las miradas en “What Now” y “He Loves Me”. Por su parte, la agrupación Alvvays, de Toronto, estilizó “The Earthquake” bajo la presencia de su vocalista Molly Rankin.

La velada avanzó hilando una serie de actos en horarios consecutivos para observar sin parar. Tocaba Phoenix siguiéndole The Hives, dando alcance a Pulp, después Alanis Morissette, al tiempo de Arcade Fire, siendo los estelares al cerrojazo. Los asistentes gozaron de sus artistas en un buen ambiente y energías.

De la memorable agrupación francesa Phoenix al mando de Thomas Mars se escuchaba “Entertainment”, “Lasso” y “Too Young”.

Aclamados y queridos por el público mexicano, The Hives detonó uno de los actos más representativos del viernes, entonando “Bogus Operandi” y “Main Offender”. Los originarios de Fagersta, Suecia, lidereados por el locuaz Pelle Almqvist, rasgaron las emociones en “Walk, Idiot Walk” y “Good Samaritan”.

El encantador y enloquecedor vocalista rugía ante la aceptación:

“¡Dejen que este festival explote!”.

El espacio tembló al brincar de las multitudes y los cánticos generalizados, compartiendo “Go Right Ahead” y “Stick Up”. El cantante en el ápice se arrojó desde el tablado hacia los afortunados al frente resonando “Hate to Say I Told You So” y “Trapdoor Solution”.

De Sheffield, Inglaterra, el ensamble Pulp del cabecilla Jarvis Cocker, removió las añoranzas vía “I Spy”, “Disco 2000”, “Mis-Shapes” y “Something Changed”. En tanto la estrella canadiense Alanis Morissette complacía en “All I Really Want”, “Hand in My Pocket”, “Right Through You” y “Thank U”.

El cierre lo tutelaron los de Montreal (Canadá), Arcade Fire, sobrevolaron ardiente pachanga más allá de la una de la madrugada. El show dirigido por las figuras Win Butler y Régine Chassagne, ofreció “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)” “Neighborhood 3”, “Rebellion (Lies)”, “Reflektor” y “Afterlife”.

Este sábado 18 de noviembre se verá en escena a Blur, Jungle, The Black Keys, Metronomy y Kasabian.