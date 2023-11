La grandeza de las futbolistas mexicanas de 1971, filme premiado en Morelia

Ciudad de México (Proceso).- En 1971, el equipo mexicano llenó el Estadio Azteca de esta ciudad --con más de 110 mil espectadores-- para disputar la final del Segundo Campeonato Mundial de Futbol Femenil, “lo que hasta la fecha sigue representando un récord tan imbatible como olvidado”.

Así que el cineasta Manuel Cañibe (Morelia, Michoacán, 1970) se dio a la tarea de crear el documental Tan cerca de las nubes” (México, 2023), el cual le llevó seis años. El largometraje de 95 minutos, ganador del premio Ojo de la Sección Michoacana del Festival Internacional de Cine de Morelia --efectuado a fines de octubre--, acaba de estrenarse en la plataforma Vix+ este 15 de noviembre.

Premio en el Festival de Morelia / Cortesía de PInPoint Comunicación

Cañibe, cuyo primer documental es “El silencio de la princesa” (2014), narra en entrevista que la finalidad de “Tan cerca de las nubes” es reconocer a las mujeres que formaron parte de la selección de futbol femenil que jugó la final del Primer Mundial de Futbol en 1970 en Italia, “ya que se relegó tanto lo que hicieron como lo que fue en realidad toda su lucha para poder dedicarse a una actividad que aparentemente estaba reservada en exclusiva para los hombres. Para ellas es que realicé la película”.

Entusiasmado, recalca vía zoom:

“Es un reconocimiento a ellas a nivel humano. Mientras todo el mundo se ilusionaba con su actuación, ¡todo estaba maravilloso!, en realidad estaban por encima del género masculino, pero cuando de pronto empezaron a entrar los temas ríspidos, como su derecho a poder reclamar alguna retribución, y en ese momento se enfrentaron al juicio, al escarnio digamos público por esta razón de atreverse a hacer eso.

“Y después cuando las cosas ya no salen bien y no se logran los objetivos, las condenan y las abandonan”.

En el vestidor del Azteca / Foto: Cortesía de PinPoint Comunicación

Cañibe es egresado de las carreras de diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana y realización fílmica del Centro de Capacitación Cinematográfica. En 1995 fundó el taller de creación gráfica y audiovisual Éramos Tantos, con el que ha coproducido algunas de sus cintas.

Su mediometraje documental “Five O’Clock tea” obtuvo la nominación al Ariel en el 2003.

La polémica

En el documental aparecen a cuadro las jugadoras Elvira Aracén (portera), Martha Coronado (defensa), Irma Chávez (defensa), María de la Luz Hernández (mediocampista), Patricia Hernández (mediocampista), Yolanda Ramírez (portera), Lourdes de la Rosa (defensa), María Eugenia Rubio (delantera), Sandra Tapia (mediocampista), Alicia Vargas (mediocampista) y Silvia Zaragoza (delantera).

También es entrevistado Manelich Quintero (1947-2022), periodista y directivo de la entonces selección femenil, quien rememora que todo inició hacia 1969:

“Empieza con un grupo de chamacas que eran integrantes de la porra del equipo del América. Efraín Pérez Ramírez empezó un equipo. Era tal cantidad de niñas que querían jugar. Se formó una liga. Yo publicaba lo que efectuaban”.

Sigue ante la cámara. Cuenta que le llegó un telefax de “El Heraldo” proveniente de Italia para que participara un equipo de México en el Primer Campeonato de Futbol Femenil del mundo:

“Le dije a Efraín Pérez, presidente de la Asociación de Futbol Femenil, hay que formar una selección, pero fue el primero que no me creyó. Me dijo: ‘¡A ver si se puede!...’. Yo le mencione: ‘No es si se puede, tenemos que formarla’”.

Después cuenta que sin dinero alguno, le pidió de favor a Enrique Borja (Ciudad de México, 1945) --quien tenía una casa de deportes--, le permitiera preparar en su espacio a las jugadoras:

“Vamos a entrenar, y nadie creía en notros, hasta él me vacilaba”.

Entonces la selección femenil del país se trasladó a Italia en julio de 1970. Ya ahí, México le ganó 9-0 a Austria. Luego perdieron con Italia 2-1. Y después México logró 3-2 a Inglaterra. La selección mexicana quedó en tercer lugar en el mundial de Italia en 1970.

Al retornar a México, planeaban asistir a la Plaza Garibaldi --dicen en el documental-- “a comer unos frijoles con unas costillas y tortillas bien calientitas”, pero en el aeropuerto del país las esperaban los mariachis, y se preguntaban: ‘¿Quién venía en el avión que hasta mariachi le trajeron?’, pero era para ellas, y estaba toda la prensa. Ya no pudieron irse por la salida principal, ni ver a sus familiares, recuerdan.

Enseguida, Quintero expresa en la cinta:

“Cuando llegamos al aeropuerto había una romería debajo del avión. ¡Estaba lloviendo! Pero así los compañeros de la prensa les gritaban: ‘¡posen, posen!”. La recepción que nos dieron no tiene parangón”.

En el documental se exhibe que en 1971 Guillermo Cañedo, empresario y directivo del futbol mexicano, llamó a Quintero. Le pidió “perdón” por no haberlo apoyado para asistir a Italia, pues “todo lo sufragamos nosotros”, señala el periodista. Cañedo le preguntó: ¿Cuando será el próximo mundial?, y le contestó que cada año:

“En noviembre de 1971 se decide y hay un congreso. Yo voy a ir como representante de América latina”.

Y Cañedo le especificó que pidiera que México fuera la sede del segundo mundial femenil, a efectuarse en agosto de 1971”.

La inauguración del encuentro femenil fue en el Estadio Azteca –luego, por cierto, llamado Guillermo Cañedo-- contra Argentina. Las jugadoras, desde los vestidores, escucharon a la multitud que asistió. ¡Estaba lleno! Triunfó México 3-1.

El segundo partido fue con Inglaterra, donde hubo alrededor de 90 mil asistentes. México ganó 4-0. El tercero contra Italia, ganando México 2-1. Aunque todo terminó en un caos, ya que las italianas “perdieron la cabeza”. Enseguida el documental muestra notas de varios diarios de entonces, donde se lee que “las mexicanas amenazan con no jugar” la final contra Dinamarca. Elvira Aracén explica en el filme:

“Empezó el rumor de que nosotros no íbamos a jugar la final si no nos daban entonces dos millones de pesos. Empieza la prensa a tratar de entrevistarnos, y lógicamente iniciaron las llamadas de teléfono. Los que estaban a favor, decían: ‘¡Muy bien chicas!, no pidan dos millones, pidan cinco’. Otra llamada: ‘¡Oiga, ¿cómo se atreven?, si ustedes son amateurs, ¿cómo van a cobra?, más vale que jueguen porque si no…’. Dije: ‘Sí cómo no, gracias’”.

Quintero rememora con voz en off:

“Carmen Salinas, Gustavo Peña (exfutbolista), azuzaron a las chicas, diciéndoles que las estábamos explotando. Ya estábamos afiliados a la Confederación Deportiva Mexicana (asociación civil), ignoraban la carta olímpica: Si están jugando como aficionado o amateur, no pueden cobrar. Carmen Salinas y Gustavo Peña fueron los que prendieron la mecha, aunquelo nieguen, es verdad”.

Enseguida, Sandra Tapia aparece en “Tan cerca de las nubes”:

“Entre mí decía: ‘¿Por qué no nos dan unos pesitos si llenamos el Estadio Azteca? Yo siento que nos lo teníamos bien ganado. Siquiera para nuestro pasaje…”.

Yolanda Ramírez sigue:

“Ante la situación, no entrenábamos, no íbamos al campo, y debíamos jugar con Dinamarca. Estábamos en el hotel nada más. Yo no sé si todo esto se vino después de la visita que nos hicieron al hotel los jugadores de la primera división (Ignacio Basaguren). De repente nosotras estábamos en las habitaciones y nos llamaron: ‘¡Qué bajen!..’, y ahí nos encontramos con tres jugadores. No me acuerdo si fue al otro día que nos mandan al comité con la petición del dinero. ¿De dónde salió eso?”.

Alicia Vargas específica:

“Si somos amateurs, ¡que no cobren!, ¡que regresen las entradas! Tanto nos estuvieron acosando a todo el grupo que nos reunió el profesor Efraín para tomar una decisión. Ustedes deciden si se juega o no, nos comunicó”.

Y decidieron jugar “porque el aplauso de México vale más que dos millones de pesos”.

Las localidades se agotaron. No obstante perdieron con esa selección 3-0.

Después --se ve en la cinta-- ya nadie apoyó a las futbolistas mexicanas. Ya ningún estadio de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) permitió jugar partidos de futbol de mujeres. La canchas de pasto eran reservadas para los hombres. Hacia 1973 se organizó un triangular femenil en el Estadio Azteca y no hubo el apoyo de la gente, “porque se acabó la publicidad”.

La idea del filme

Cañibe rememora cómo surgió “Tan cerca de las nubes”:

“Hay muchas ocasiones en las cuales pareciera que uno de pronto empieza a rondar el territorio de una propia historia que está enterrada, que subyace, por decirlo así, y está buscando salir, emerger. ¿Cómo es que no había tenido atención la primera Selección de Futbol Femenil de México?

“Escuché mucho de ellas cuando era niño, y de pronto la vida me puso en el camino de esta película, lo cual es maravilloso. Su historia ya la conocía, desde luego no tan profundamente, y de inmediato me di cuenta que debía realizar una película. Y no dejar que se perdiera este testimonio directo de las y los protagonistas”.

Cañibe. Seis años de filmación / Foto: Cortesía de PinPoint Comunicación

Rememora que hace seis años inicio “Tan cerca de las nubes” y entonces no existía otro filme ni proyecto al respecto:

“En ese transcurso paulatinamente fue apareciendo un interés de hablar del futbol femenil. En septiembre pasado se estrenó el documental inglés ‘Copa 71’, y se está efectuando otro largometraje en Argentina. Yo me planteé la posibilidad de realizar una película que fuera lo más exhaustiva posible en diferentes aspectos, en el retrato íntimo de ellas. Por ejemplo, para mí era muy importante lograr esa cercanía con ellas. Además efectué una búsqueda exhaustiva de archivo, como se puede ver en el documental”.

“Copa 71”, del cual se publica un reportaje en la 5 edición mensual de la revista Proceso del mes de noviembre, sigue a los seis equipos (Argentina, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia y México) que se dieron cita en nuestro país, sobre un telón de fondo que contrapone los avances en los derechos de las mujeres, tras la revolución cultural de los años sesenta, con el mundo machista del futbol de la época.

Tras una introducción en la que intervienen Brandi Chastain, dos veces ganadora de la Copa del Mundo, quien admite que nunca había oído hablar del evento, y una breve voz en off de la productora ejecutiva Serena Williams, se conoce a varias mujeres que participaron en el campeonato.

Cañibe subraya que pocas producciones cinematográficas van a poder reunir “tantas fuentes” como las que se hallan en “Tan cerca de las nubes”:

“Tuvo una dificultad enorme. Hay fotografías de las que se desenterraron los negativos. Son muy sorprendentes. Tienen que ver con todas estas vistas del Estadio Azteca repleto en 1971 con ellas ahí. Y luego material televisivo que igual fue muy complicado conseguir. Y la cercanía con ellas fue resultado de un proceso digamos de compenetración, lo cual se fue dando. Esto es uno de los principales valores de la cinta. Ellas ofrecen palabras que se vuelven grandes frases.

“Aunque ya tenía previamente el título pensado, coincidió con las narraciones de ellas. Una describe, al ir en avión a Italia, y que era la primera vez que volaba, que ver las nubes tan cerca a través de la ventanilla era impresionante, pero que sólo se trataba de neblina, es decir, nada. Ellas vivieron tan cerca de la gloria, y lo de las nubes es la gran metáfora que le da origen al título de la película”.

Espera que con “Tan cerca de las nubes” salgan del olvido:

“Espero que haya un poco más de gente que sea consciente de su historia”.

Señala sobre el estreno del largometraje en Vix+:

“La verdad, después de un proceso de trabajo tan largo, seis años, las sensaciones son extrañas porque es empezar a dejar ir un poco el documental, ya no vives con él todos los días, de que hay que hacer un proceso determinado. Me parece muy afortunado que se haya sincronizado la proyección en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y su lanzamiento por streaming. Yo deseaba crear una película que pudiera tener una exhibición en la salas y para un público que no necesariamente tuviera que ver con el ámbito deportivo, que pudiera ver un documental por el simple hecho de que le gusta, pero la cuestión de la plataforma hoy en día es vital para poder llegar a más gente, sobre todo tratándose de un documental”.

Y por último acentúa:

“Espero que mucha gente se entere de que existe la película y le llame la atención verla. Ya nada más mencionar tres o cuatro elementos que la conforman como equipo femenil de futbol hace más de cincuenta años, empieza a ser algo que en realidad se sale del esquema de pensamiento. Yo siento que por ahí la película puede tener visibilidad.

“También es importante para ellas en este momento de sus vidas tener un reconocimiento de estas características. La verdad es que no es nada sencillo de pronto ser el protagonista de una película: Verte en la pantalla y más cuando se trata de tu vida. Y la verdad ellas mismas lo están valorando y compartiendo. Creo que hay una emoción de reencontrarse con su propia experiencia, con su propia vida en ese sentido, lo cual me hace sentirme muy satisfecho, muy feliz, la verdad.

Las jugadoras, ahora / Foto: Cortesía de PinPoint Comunicación

“Tan cerca de las nubes” es producido por Filmadora Éramos Tantos, Ruta 66 Cine, N+ y Vix.

Cabe destacar que la selección 1970-1971 estuvo compuesta por Teresa Aguilar (fallecida), Elvira Aracén, Martha Coronado, Irma Chávez, Cristina García, María de la Luz Hernández, Patricia Hernández, Elsa Huerta (fallecida), Rebeca Lara, Acela Nila, Bertha Orduña, Paula Pérez (fallecida), Yolanda Ramírez, Eréndira Rangel, Lourdes de la Rosa, María Eugenia Rubio, Elsa Salgado (fallecida), Sandra Tapia, Guadalupe Tovar, Alicia Vargas y Silvia Zaragoza.