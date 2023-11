Ver, oír, aplaudir, silbar...

Reestrena “Asesinas” en Covacha de Bufones, Coacalco

Todas ellas tienen un motivo para matar… Serenha García, Reny López, Itzel Castro, Carrol Arzate y Luz Fernanda Ortega son las actrices protagonistas de esta obra dirigida a lo largo de siete años por Eduardo Zavala, quien regresa con nuevo montaje el sábado 18 de noviembre, a las 18 horas, y el domingo 19 a las 17 hrs., en Foro Teatro Gabriel Bárcenas Covacha de Bufones, calle Ruiseñores 78, Parque Residencial Coacalco, 55720 San Francisco Coacalco, Méx. Teléfonos: 55 4182 7177 y 55 3279 7764.

Los “castells” o torres humanas de Cataluña, en Querétaro y CDMX

“Los Castellers de Vilafranca”, la agrupación castellera con más premios y reconocimiento internacional, visitan México en noviembre para conmemorar su 75 aniversario en señal de amistad y reconocimiento hacia el pueblo mexicano. Estarán el sábado 18 de noviembre, al mediodía, en los viñedos de Freixenet, Querétaro. El domingo, a las 10:30 horas, actuarán enfrente del Ángel de la Independencia por la mañana, y a las 16:30 por la tarde en el Monumento de la Revolución.

¿Listas y listos ya para el Corona Capital?

El gran festival Corona Capital culminará este 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una pléyade explosiva: Alanis Morrisette, The Cure, Blur, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Hives, Arcade Fire, Pulp, Automatic y Jungle.

Eugenia León y Rafa Mendoza en el Festival Trovabierta de Querétaro

Los fanáticos de la canción juglar, rupestre y de protesta podrán disfrutar este fin de semana del Festival Trovabierta, dedicado al cubano Pablito Milanés. Actuaciones el sábado de: Eugenia León, Rafael Mendoza, Belém Cuturi, Miguel Izunza, Pablo Alarcón y El David Aguilar. El domingo: Amanda Tovalín, Gerardo Peña, Paulina Parga, El Kanka, Mesié Periné y Fernando Delgadillo. Plaza Fundadores, Querétaro (https://trovabierta.mx/).

Subasta virtual del artista gráfico oaxaqueño Filogonio Naxín

62 lotes disponibles de gráfica, óleo, monotipo, collage, acrílicos y joyería de Filogonio Naxín, 18 de noviembre. Solicite el catálogo por mensaje directo al WhatsApp 55652 74046.

Argentina y Francia invitadas al vigésimo aniversario de Cirko De Mente

La Compañía DebilEmmental llega a la Ciudad de México para presentarse como invitada especial en los festejos del XX Aniversario de Circo De Mente, con función única el sábado 18 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Karpa De Mente, ubicada en Av. Hidalgo 195, Col. Fuentes Brotantes, Alcaldía Tlalpan (entrada por el estacionamiento del deportivo Ceforma).

En el Museo Kaluz “Circo olímpico o el país de la maroma”

“Circo olímpico o el país de la maroma” de la compañía La Bomba Teatro se presentará los días sábado 18 y domingo 19 de noviembre a las 12 de la tarde en el Museo Kaluz, ubicado en Av. Hidalgo 85, Centro Histórico. Espectáculo para toda la familia, entrada libre.

Este sábado, el XXVI Festival de la Huasteca por Radio Educación

Anuncia el productor cultural Froylán Rascón las transmisiones del XXVI Festival de la Huasteca este sábado, de las ocho y media de la noche a las 23 horas, por frecuencias 1060 A.M. y 96.5 F.M. de Radio Educación, enlazadas con emisoras públicas y culturales desde Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Kristyan Ferrer por Canal Once TV

Un incansable actor nacido en Ciudad Neza va en busca de nuevos retos y de contar nuevas historias: Kristyan Ferrer charla con Óscar Uriel acerca de su paso por la industria del entretenimiento en México durante el séptimo capítulo de estreno de la nueva temporada de T.A.P (Taller de Actores Profesionales), sábado 18 de noviembre a las 20 hrs. por Canal Once.

“El hijo de puta del sombrero” en el Foro Shakespeare

Drogas, amor, miedos y adicción son los elementos de esta obra dirigida por Daniel Giménez Cacho, quien cuenta la historia de Jackie, un exalcohólico y exyonki que tras salir de la cárcel y pelearse con Verónica su pareja desde el instituto se va a vivir con Ralph (su padrino en el proceso de desintoxicación). Sábados 18:00 y 20:00 horas, domingo 18:00 horas. Duración aproximada: 105 minutos, mayores de 18 años. Boletos a la venta en taquilla en Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 CDMX, tel. 55525 60014, y boletos.shakespeareycia.com.

“El misántropo” de Molière y la infantil “El hombrecillo del reloj”

La irreverencia y la crítica social se apoderan del escenario con “El misántropo” de Molière, dirigida por el destacado creador escénico Gilberto Guerrero. Esta joya del teatro clásico se presenta el sábado a las 19:00 horas, dura 80 minutos y está recomendada para adolescentes y adultos. Asimismo, el domingo se escenifica “El hombrecillo del reloj”, teatro para las infancias producido por Delirio Teatro y Proyecto Melpómene, a las 13:00 horas. Reservar a los tels.,55 322 02849 y 55485 71099. Foro El Cubo, Grajales Robles 28, colonia Del Valle.

Pinos navideños y flores de nochebuena a la venta en Tlalpan

La altura mínima de los árboles navideños es de 1.5 metros y los precios van de los 900 a tres mil pesos dependiendo de su tamaño, mientras que las flores de nochebuena, de 60 a 300 pesos. Venta ecológica y sustentable. Los compradores podrán pagar con tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias. En los diferentes núcleos agrarios de Tlalpan: Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco, Parres El Guarda, y San Andrés Totoltepec, de 10 a 18 horas.

“El juego”, exposición colectiva en Feria del Libro Infantil y Juvenil

Visiten la exposición “El juego: Una llave a otros universos”, conformada con el trabajo de 44 grandes ilustradores, hasta el domingo 19 de noviembre inclusive, en el escenario principal de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil #Filij41 del Bosque de Chapultepec, exposición curada por Claudia Navarro Ilustradora y Esmeralda Ríos, donde varios artistas de la Asociación Mexicana de Ilustradores (AMDI) también participan.

Encuentro de Arte Textil Mexicano en Chapultepec

Fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos, de Chapultepec, con pasarelas, foros y ventas de textiles coloridos de la República Mexicana. Entrada libre de 10 a 20 horas.

Películas en la Cineteca de Churubusco por el 78 aniversario del STPC

La sala ocho de la Cineteca Nacional, ubicada en avenida Río Churubusco entre Calzada de Tlalpan y avenida Canal de Miramontes (Metro General Anaya), invita a los eventos por el 78 aniversario del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y Audiovisual de la República Mexicana (STPC), que este sábado proyectará “El Castillo de la Pureza”, de Arturo Ripstein, y el domingo “Llovizna”, de Sergio Olhovich, ambas a las 18 horas, con cine debate.

Ofubrass

El Quinteto de metales Ofubrass estrenará mundialmente “Neutrodisonancia 6”, una obra que busca transmitir esperanza, pues fue compuesta en España en 2020, en medio de la contingencia por la pandemia de covid-19, por Abdel Vega, egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey del Instituto Nacional de Bellas Artes. La agrupación integrada por los trompetistas Rafael Ernesto Ancheta Guardado y Humberto Alanís Chichino, el cornista Silvestre Hernández Andrade, el trombonista Alejandro Santillán Reyes y el tubista Héctor Alexandro López no sólo interpretará este estreno, sino también “Point of no Return” (Punto de no retorno) y “Exodus” de José Gurría-Cárdenas, “La chingada” de Eduardo Aguilar y “Palo Mulato” de Eduardo Carrillo. La presentación es este domingo 19 a las 18:00 horas, dentro de las Jornadas INBAL-SACM 2023. en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro y Metrobús Bellas Artes.

“Leonora”, sobre la artista plástica Leonora Carrington

Alberto Conejero escribió esta obra titulada “Leonora (oratorio sonámbulo en las tierras de España), dirigida por Juan Carrillo, con la actriz Carolina Politi. ¿Cuáles fueron algunos de los episodios que marcaron la vida de Leonora Carrinton? Este oratorio sonámbulo busca explorar la vida y la obrade una de las artistas más reconocidas del surrealismo. Esta propuesta escénica navega por los seis meses atroces y caóticos (junio de 1940 a enero de 1941) que Carrigton pasó en España, para tratar de comprender de dónde vienen las figuras y violencias que la artista expresa en su magnética obra. Mediante fragmentos imprevistos, unidos con la obra de Leonora, se presenta un universo tan lleno de luz como de sombras, tan asombroso como íntimo. La pieza dura 70 minutos. Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sábado 18 de noviembre, a las 19 horas, y domingo 19 de noviembre, a las 18 horas.

Cine

“Conspiración divina”, en torno a la lucha entre las elites gubernamentales y religiosas

Esta producción de Suecia, Francia, Finlandia y Dinamarca, de Tarik Saleh, es sobre Adam, el hijo de un humilde pescador de Egipto. Un día, recibe una beca y comienza a estudiar en la prestigiosa universidad de Al-Azhar. Lo que en un principio parecía un sueño, se irá transformando en cuanto nuestro protagonista pise la escuela en donde se volverá parte de una enmarañada y peligrosa lucha de poder entre las élites gubernamentales y religiosas. Grabada en Turquía e inspirada parcialmente en el libro “El nombre de la Rosa”, de Umberto Eco, el quinto largometraje de Tarik Salehse articula como un thriller político que explora los conflictos e intereses teológicos que se esconden detrás del islam sunita. Cineteca Nación, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 1. Sábado 18 de noviembre a las 16 y 21 horas y domingo 19 de noviembre a las 12:15 y 17:45 horas.

La Revolución Mexicana

Como parte de las actividades en conmemoración del 113 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Canal Cultural de México proyecta una emisión especial de ¡Qué lindo es mi México!; a las 20 horas, el programa de la serie documental Revolucionarias dedicado a Carmen Serdán, periodista iniciadora del movimiento revolucionario; a las 21 horas, Luces, cámara, ¡Revolución! Toscanito, coleccionista de historias, un documental de Gregorio Rocha sobre el pionero del cine mexicano, Salvador Toscano, y a las 22 horas, la película Ciudadano Buelna (2013) de Felipe Cazals sobre Rafael Buelna Tenorio, caudillo revolucionario no reconocido por la historia oficial. Todo es en el Canal 22 del domingo 19 de noviembre.