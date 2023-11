Blur regresa a México y enciende el ambiente en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El festival Corona Capital en su segunda entrega llevó a 82 mil fans a una fiesta de sonidos estelarizados por Blur, Metronomy, Jungle, Thirty Seconds to Mars, Kasabian y The Black Keys.

Los respetables acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez dispuestos a olvidarse del mundo, en una diversidad de proyectos desfilando en cinco escenarios: el principal Corona, adicionando el Vans, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

Fotografía: Carlos Enciso.

A lo largo de la jornada sabatina la buena vibra se vislumbró con la espera de los londinenses Blur. Entre los senderos se observaba a la fanaticada con playeras alusivas e incluso un ramillete de fieles acudieron disfrazados de “Milky”, la emblemática figurilla de una “lechita” de cartón cuyo personaje es protagonista del video de la rola “Coffee & TV”. A su vez, se edificó una efigie entre los caminos, donde los respetables se tomaron fotos para la ocasión.

El ambiente de libertad e inagotables energías de celebración se sintió a los primeros pasos. El ensamble de Jacksonville, Florida, Black Kids, se encargó de encender los motores tocando “Hurricane Jane” y “I’m Making Eyes at You”.

Escalaba la pachanga con los británicos Kasabian dirigidos por Sergio Pizzorno en “Club Foot”, “Ill Ray (The King)”, “Underdog” y “You're in Love With a Psycho”. Descendió de la tarima a los cánticos de “One More Time” en tributo al mítico dúo francés Daft Punk.

Fotografía: Carlo Enciso

Animaban al baile y brincoteos los australianos Parcels, considerando “Shadow”, “Comingback”, “Tieduprightnow” y “Bemyself”.

Hicieron lo propio los londinenses Jungle en “Candle Flame”, “Dominoes”, “The Heat” y “Heavy, California”, dividiendo a la fanaticada que se arremolinaba para escuchar a los también británicos Metronomy, golpeteando los corazones “Love Factory”, “The Bay”, “Corinne” y “Reservoir”.

La extravagancia de la cantante sueca Fever Ray retumbaba en beats al son de “Carbon Dioxide” y “Now's the Only Time I Know”, incluyendo “If I Had a Heart”. Los estadunidenses The Black Keys con la presencia del vocalista Dan Auerbach, brindaban gala de rock vía “I Got Mine”, “Gold on the Ceiling”, “Your Touch” y “Tighten Up”.

Sorprendía el líder de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto. La estrella apareció con una capa de superhéroe en la cúspide del escenario Corona Cero para después sobrevolar y aterrizar encima de la base de la tarima tocando “Walk On Water”, “Up in the Air” y “Kings and Queens”. Durante el enloquecedor show se acompañó de su inseparable hermano Shannon Leto, también integrante de la banda. Fotografía: Carlos Enciso.

Blur al mando de Damon Albarn conquistó a las multitudes, quienes aguardaron ansiosas el acto a cerrojazo dorado. El repertorio seleccionó “The Ballad”, “St. Charles Square”, “Popscene”, “Barbaric”, “Beetlebum”, “Trimm Trabb” y “Villa Rosie”.

El buen Albarn se cobijaba con la bandera de México y británica. Postrado al piano tocaba un extracto de “Ella baila sola” en reconocimiento y tributo al cantante mexicano de los corridos tumbados Peso Pluma y la agrupación Eslabón Armado. El griterío y aplausos ensordecedores de los reunidos retumbó en una noche fresca dando continuidad en “Goodbye Albert”.

Damon Albarn acaba de tocar un pedazo de Ella Baila Sola de Peso Pluma en el piano en su concierto, luego dijo que amaba esa canción uD83DuDE2D pic.twitter.com/Q1163cmgad — Ray! (@RayOne__) November 19, 2023

La banda complació en “Coffee & TV”, incrustando “End of a Century”, “Country House”, “Parklife”, “To the End”, aderezado en “Girls & Boys” y “Advert”. Para deleite multitudinario sin faltar fue enlistada la aclamada rola “Song 2”.

Este domingo 19 de noviembre el festival será estelarizado por The Cure, Pet Shop Boys, Noel Gallagher y The Chemical Brothers.