“Los Juegos del Hambre” decepciona y The Marvels sufre caída catastrófica en taquilla

Iman Vellani, de The Marvels, y Peter Dinklage, de Los Juegos del Hambre. Foto: Marvel Studios / Lionsgate

"The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" (Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes) encabezó los cines en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno con 44 millones de dólares en ventas de taquilla, según estimaciones de los estudios del domingo.

Fue un fin de semana ajetreado en los cines previo al Día de Acción de Gracias y había mucho para elegir.

El público tuvo "The Marvels", que cayó en picado en su segundo fin de semana, así como los debuts a nivel nacional del programa familiar "Trolls World Tour", la comedia de futbol de Taika Waititi "Next Goal Wins" y la de temporada "Thanksgiving".

"The Ballad of Songbirds & Snakes" es un interesante caso de estudio para una franquicia que estuvo inactiva ocho años. Sus 44 millones de dólares en 3 mil 776 salas, marcan un mínimo para la serie de "Los juegos del hambre". Las cuatro películas de Jennifer Lawrence superaron los 100 millones de dólares en sus primeros fines de semana, el punto más alto fue la primera con 158 millones en 2013, el punto más bajo fue el último con 102.7 millones en 2015.

A diferencia de muchos de sus pares de gran presupuesto, la precuela de "Los juegos del hambre" también tuvo la ventaja de contar con sus estrellas para promocionar la película en su período previo, habiendo conseguido un acuerdo provisional antes de que terminara la huelga SAG-AFTRA. A raíz de la huelga, otros estudios tuvieron que luchar para conseguir sus nuevas estrellas disponibles para promocionar sus películas antes de este fin de semana.

The Marvels, que la semana pasada recaudó 47 millones de dólares en Estados Unidos, en este fin de semana solo consiguió 10.2 millones de dólares en la región, consiguiendo una caída del 79 por ciento, la peor en toda la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Top 10 en Estados Unidos y Canadá

Hunger Games: Ballad of Songbirds & Snakes: 44 millones de dólares Trolls Band: Together 30.6 The Marvels: 10.2 Thanksgiving: 10.2 Five Nights at Freddy’s: 3.5 The Holdovers: 2.7 Next Goal Wins: 2.5 Taylor Swift: Eras Tour: 2.4M Priscilla 2.3 Killers of the Flower Moon: 1.92

(con información de AP)