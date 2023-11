Libro de memorias de Britney Spears vende un millón de ejemplares en una semana

NUEVA YORK (AP).— Las memorias de Britney Spears, "The Woman in Me" ("La mujer que soy"), han vendido 1.1 millones de ejemplares tan sólo en Estados Unidos durante su primera semana.

"Puse mi corazón y mi alma en mis memorias y estoy agradecida con mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable", dijo Spears en un comunicado publicado el miércoles por Gallery Books, una división de Simon & Schuster.

Las cifras de ventas incluyen pedidos anticipados, ventas impresas, libros electrónicos y audiolibros. "The Woman in Me", publicado el 24 de octubre, ha sido elogiado por los críticos como un relato convincente de su ascenso a la fama mundial y sus luchas actuales, incluido el fin de la tutela legal que durante años le otorgó al padre de Spears control sobre gran parte de su vida y la revelación de que tuvo un aborto mientras salía con Justin Timberlake hace más de 20 años.

El día de su publicación, Spears publicó en Instagram que su libro se había convertido en "la autobiografía de celebridades más vendida en la historia". En realidad, dista de ser la autobiografía más vendida tan sólo de 2023.

"The Woman in Me", para la que hizo poca publicidad más allá de Instagram, fue la más vendida de la semana pasada. Pero las memorias del príncipe Enrique de Inglaterra, "Spare" ("Spare: En la sombra"), que se publicaron en enero, vendieron 1.6 millones de ejemplares en Estados Unidos en su primera semana.

Las memorias de Spears ayudaron a dar un fuerte impulso a las reproducciones y las ventas de su catálogo de música, según Luminate, una empresa de análisis de música y entretenimiento. En un día de la semana pasada, de lunes a martes, el catálogo de Spears aumentó un 18.2% en streaming bajo demanda y un 36.8% en ventas de álbumes. Las cifras continuaron aumentando durante los días siguientes. Según Luminate, sus reproducciones en Estados Unidos aumentaron un 24 % con respecto a la semana anterior: de 16 millones a 19.8 millones; las ventas de sus álbumes aumentaron un 61.4% y las ventas digitales un 49%.

Esas cifras parecen reflejar el efecto de las memorias de otra estrella del pop: cuando Mariah Carey publicó "The Meaning of Mariah Carey" en septiembre de 2020, también vio un aumento similar (28.6%) durante la semana de lanzamiento.

Sin embargo, en lo que va de año, las reproducciones de la música de Spears vía streaming suman 657 millones, frente a los 703 millones de 2021, cuando experimentó un inmenso crecimiento debido al apoyo del movimiento #FreeBritney con el que los fans pedían que terminara su tutela.

La edición en audio de "The Woman in Me", leída por la actriz nominada al Oscar Michelle Williams, parece ser un factor clave en la popularidad inicial del libro. La lectura de Williams ha sido muy elogiada y, según Gallery, es el lanzamiento de audio de venta más rápida en la historia de la compañía. La editorial no anunció de inmediato una cifra específica de ventas de audio.

Según Circana, que rastrea alrededor del 85% del mercado impreso, "The Woman in Me" vendió poco menos de 418 mil ejemplares, muy por debajo de las cifras Circana de la primera semana de "A Promised Land" del expresidente Barack Obama y "Becoming" de la ex primera dama Michelle Obama, entre otras memorias.

Ninguna publicación de no ficción se acerca a la escala del último libro de J.K. Rowling de la saga de Harry Potter, "Harry Potter and the Deathly Hallows" ("Harry Potter y las Reliquias de la Muerte"), que salió a la luz en 2007 y vendió más de 8 millones de ejemplares en sus primeras 24 horas.