Ríspida sesión de Alejandra Frausto y los diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de presupuesto para Cultura en 2024, los megaproyectos Tren Maya y Chapultepec, y los llamados Semilleros Culturales fueron los temas más recurrentes y criticados durante la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, este martes 31 de octubre ante las Comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Sonriente y aplaudiendo en las intervenciones del grupo parlamentario de los partidos Morena o del Trabajo, y a la defensiva o hasta molesta frente a los cuestionamientos de los diputados de la oposición, la funcionaria destacó durante la primera media hora del encuentro los resultados de sus programas, entre ellos Semilleros Creativos que, a decir suyo, ha beneficiado a 14 mil 800 niños y niñas de todo el país.

La respuesta de diferentes diputados fue que los semilleros no son un proyecto de la 4T, ya existían con otros nombres desde décadas y formaron grupos artísticos como las orquestas juveniles. Semilleros da atención solamente a 0.6% de los 25 millones de niños del país, le señalaron.

Tan sólo en Puebla hay 11 semilleros y más de 200 municipios. Consideraron que los niños que participan en dicho programa son utilizados para presentar como exitoso un proyecto que no lo es. Y la retaron a que si realmente tiene buenos resultados, le destine mayores recursos o los entregue a las escuelas, donde seguramente se formarían más niños músicos.

Frausto mencionó asimismo el programa Original (que desde hace unos años imita los desfiles de pasarelas para mostrar el diseño textil de las comunidades, con el supuesto objetivo de promover el arte popular), al cual definió como “un movimiento cultural de respeto y dignidad, que hace un fuerte llamado: No al plagio/No al regateo”. Aunque lo cierto es que la apropiación cultural del arte popular mexicano no ha cesado, en cambio la funcionaria avaló la realización de un desfile de Dior en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde se exhibió ropa de la marca francesa con imitaciones de las creaciones mexicanas.

Terrenos arqueológicos: Derroche

La diputada panista Paulina Aguado Romero increpó a la funcionaria al recordarle que la dependencia que encabeza es responsable de la aplicación del derecho universal a la cultura, en beneficio de toda la sociedad y del desarrollo artístico. Y está en la ley que de no cumplir hay responsabilidades como servidores públicos; no obstante, le recriminó ceder su dignidad, experiencia y capacidades para poner ese derecho a los servicios de Palacio Nacional, en tanto los jóvenes “se enamoran cada vez más de la narcocultura”.

Los señalamientos de los diputados se enfocaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 para el Ramo 48 de Cultura, pues aunque incluye un incremento de 0.39% con respecto al de 2023, no supera los presupuestos de administraciones pasadas. Además, buena parte de esos recursos extra se asignarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sólo que para la adquisición de terrenos con monumentos y zonas arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya.

La diputada perredista Gabriela Sodi recordó que hace unas semanas hubo una reunión de diferentes sindicatos de la Secretaría de Cultura (en la cual participaron los especialistas Eduardo Cruz Vázquez, Bolfy Cottom, Carlos Villaseñor y Fernando Cortés de Brasdefer), para demandar que el incremento presupuestal no se destine a ese objetivo. (https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/10/17/el-presupuesto-para-2024-en-cultura-enganoso-316882.html).

Se recordará que Cortés de Brasdefer, junto con otros investigadores del propio INAH, han afirmado que el proyecto del tren ha causado incontables daños al patrimonio arqueológico de la zona maya (Proceso, 2428 y 2430). Y como Diego Prieto, director general del INAH, Frausto aseveró en su comparecencia:

“Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, el Tren Maya no está destruyendo el patrimonio cultural, por el contrario, lo está preservando, es una gran oportunidad para preservarlo y difundirlo”.

Para la diputada de Acción Nacional Berenice Juárez Navarrete, es un derroche destinar el incremento a la adquisición de territorios arqueológicos, pues se descuidan otros monumentos. Sin embargo, para Frausto sí se ha dado atención a otras infraestructuras, como el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el Auditorio Nacional, el Conservatorio Nacional de Música y, por supuesto, la Catedral Metropolitana, porque “la mejor conservación es la preventiva”.

Pero especialistas de la UNAM señalaron a Proceso que ni siquiera se ha invertido en la actualización de los equipos tecnológicos de monitoreo para la inclinación y hundimiento de la Catedral, lo cual coloca al monumento en riesgo.

Chapultepec: beneficio acotado

María del Rocío Banquells, diputada de Movimiento Ciudadano, reconoció que ciertamente el presupuesto para el Sector Cultura 2024, cuyo monto es de 16 mil 754.87 millones de pesos (mdp), tiene un ligero incremento en términos reales respecto de 2023, pero “es 15 veces menor que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional, que es de 259 mil 433 mdp”, lo cual ve como señal del mayor interés que ha puesto el gobierno al Ejército que a la cultura.

El Proyecto Chapultepec también se puso en tela de juicio porque se han gastado más de 11 mil 500 mdp, y los diputados calculan que llegará a más de 13 mil mdp, 30% más de lo originalmente presupuestado, cuando beneficiará únicamente a los habitantes de la Ciudad de México, una de las tres entidades con mayor infraestructura cultural, le dijeron a Frausto.

La titular de Cultura respondió visiblemente alterada que el proyecto, dirigido por el artista visual Gabriel Orozco, “es un acto de justicia urbana”, porque la Cuarta Sección de Chapultepec beneficiará a la zona poniente. Anteriormente, aseguró, Santa Fe no contaba con espacios culturales, pero recibía la contaminación de todos los desarrollos cercanos. Ahora llegará ahí el Cablebús, que tendrá una estación en el Complejo Cultural Los Pinos, para “que a nadie se le ocurra que deje de ser un espacio cultural, habitado ya por mucha gente y muchísima oferta cultural”, dijo en clara alusión a la idea que ha expresado la aspirante a la presidencia de la república por el Frente Unido por México, Xóchitl Gálvez, quien declaró que, de ganar, viviría en Los Pinos.

Y la secretaria agregó tajante que “es un proyecto vivo, no un elefante blanco, no es como la Estela de Luz (construida en el sexenio de Felipe Calderón), que no sirve para nada y es un monumento a la corrupción”. Los recursos del Complejo Cultural provienen de los desaparecidos etiquetados -“moches” les llamó-, y aseguró que no hay registro ni rendición de cuentas de los más de 4 mil mdp que se destinaban a través de esos etiquetados.