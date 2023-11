The Cure da cierre de leyenda al Corona Capital 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Corona Capital cerró su edición 2023 con desfile de leyendas: The Cure , Pet Shop Boys y The Chemical Brothers.

Se dieron cita 85 mil 768 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la última jornada este domingo, en diversidad de propuestas divididas en cinco escenarios: el principal Corona, alternos el Vans, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

La festividad tomó vuelos con una fuerza femenina, viéndose en escena a la londinense Arlo Parks en los cánticos de “Weightless”, “Blades” y “Caroline”. Haciendo lo propio la canadiense Feist cautivó en “The Bad in Each Other”, además de “In Lightning”. Por su parte The Breeders, de Ohio, Estados Unidos, regaló dosis de rock al mando de Kim Deal, rasgándose “Doe”, “Do You Love Me Now?”, “Safari” y “Gigantic” en tributo y añoranzas a Pixies. A su vez, de Washington, la agrupación femenil Sleater-Kinney tocó “One More Hour” y “Jumpers”.

Uno de los momentos esperados lo estableció la celebridad de Mánchester, Inglaterra, Noel Gallagher. El aclamado rockero de 56 años compartió una larga lista de rolas: “Pretty Boy”, “Council Skies”, “Open the Door”, “The Masterplan”, “Little by Little” y “Live Forever”.

El dúo británico The Chemical Brothers, formado en Mánchester por Tom Rowlands y Ed Simons, confabuló fiesta electrónica escuchándose “Go”, “MAH” y “Hey Boy Hey Girl”.

El mítico synth pop Pet Shop Boys removió las nostalgias con la presencia del cantante Neil Tennant y el tecladista Chris Lowe. Los de Londres ofrecieron “Suburbia”, “Left to My Own Devices” y “Can You Forgive Her?”.

El cierre dorado lo diseñó The Cure, en una noche de leyenda al mando de su líder Robert Smith. La agrupación de rock de tintes oscuros emergió puntual capturando las emociones en “Alone” y “Pictures of You”.

Los de Crawley, Inglaterra, surgidos en 1976, encaminaron la presentación en “High”, “A Night Like This”, “Lovesong”, “And Nothing Is Forever” y “Burn”.

Fue una velada de complacencias, gozadas por los adeptos de antaño coetáneos a la banda que acudieron ataviados de enlutado negro. Al igual, una nueva oleada generacional recibió al legendario ensamble glorificando la figura del vocalista de 64 años.

El espacio del escenario principal relució pletórico, donde se entonó “Fascination Street”, “Charlotte Sometimes”, “Push”, “In Between Days” y “Just Like Heaven”.

El público permaneció leal durante más de dos horas de espectáculo siendo correspondidos por el buen Smith de cabellos enmarañados, en todo momento amable y en gratitudes hacia la fanaticada que se entregaba enloquecedoramente.

El repertorio consideró “At Night”, “Play for Today”, “A Forest”, “Shake Dog Shake”, “Want”, “Plainsong” y “Disintegration”.

El ocaso avizoró el final en una gala de música oscura cobijada en “Lullaby”, “The Walk” y “Close to Me”. En el ápice de satisfacciones del Corona Capital se obsequió en delirante conclusión la clásica “Boys Don't Cry”, cuando el reloj sobrevolaba la una de la madrugada.