Lupita Jones queda fuera de Miss Universo y alerta a inversionistas sobre próximo concurso en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Lupita Jones dejó la dirección de Miss Universo México, después de 30 años de trabajo.

El cese de Jones fue confirmado por la empresaria tailandesa transgénero Anne Jakrajutatip, propietaria de los derechos del concurso, días después de que la propia Jones transmitiera un video en Instagram en el que habló en torno a las versiones sobre su salida de la organización.

En esa transmisión, Jones sugirió a los inversionistas de la próxima edición del concurso –que se llevará a cabo en México– que tengan cuidado, al recordar que la firma de Jakrajutatip se declaró en bancarrota e incluso hay notas que la señalan de haber cometido presuntos fraudes.

Al frente del concurso en México fue nombrada Cynthia de la Vega, de 32 años, quien iba a representar a Miss Mundo en 2011, pero fue destituida por Jones por supuesta indisciplina.

“Si no hablé antes fue porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace, aunque obviamente todas las cosas apuntan a que es verdad todo lo que se está diciendo”, declaró Lupita Jones, Miss Universo 1991, en el live transmitido por Instagram el pasado domingo, un día después del triunfo de la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios, en el certamen de belleza celebrado en El Salvador.

En su transmisión, Jones dijo que no había hablado antes para no afectar las posibilidades de la representante mexicana Melissa Flores, a quien ella impulsó, y que quedó eliminada en la primera ronda.

“Las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”, dijo Jones, y añadió:

“Era muy difícil que fueran a dejar que México, como la última reina que traía Lupita Jones, a esta competencia, brillara. Yo algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, que sea una competencia justa y que en verdad se valoren las cualidades de mi candidata. Creo que mi petición no funcionó y hubo por ahí intereses”.

Y al final de su transmisión, Jones señaló a propósito del próximo certamen de Miss Universo que se llevará a cabo en México:

“Nada más mucho cuidado a todos los inversionistas que estén interesados en ser parte de esto allá en México, porque ya sabemos que el dueño del concurso está en bancarrota y, además, hay muchas notas que lo acusan de fraude en distintas situaciones”, aseveró.

Anne Jakrajutatip, conocida como Anne JKN, concedió una entrevista al programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, en la que fijó su postura sobre el cese de Jones y la llegada de Cynthia de la Vega.

Cynthia de la Vega es la nueva directora nacional de México en Miss Universo, la franquicia fue adquirida por el empresario Raúl Rocha.



Cynthia iba a representar a su país en Miss Mundo 2011 pero fue destituida por Lupita Jones alegando indisciplina. pic.twitter.com/ouqgErW0UW — ?? ???????? ???????? ?? (@TodoMiss) November 20, 2023

“No estoy en posición para decir quién hizo buen o mal trabajo, pero queremos renovar la franquicia y queremos dar un empuje con algo más fresco”.

Desde que adquirió los derechos del concurso, Jakrajutatip cambió las reglas para ampliar la participación de mujeres trans, madres y plus size.

El pasado 9 de noviembre, JKN Global Group dio a conocer que se declaró en bancarrota mientras trata de resolver un “problema de liquidez”.