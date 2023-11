Gaby Spanic revela que Pablo Montero abusó sexualmente de ella

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Gabriela Spanic acusó al cantante y actor Pablo Montero de abuso sexual.

Los hechos habrían sucedido cuando ambos participaron en “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Gaby Spanic comentó que Montero realizó tocamientos indebidos pese a que ella, claramente, le expresó que no lo hiciera y empezó a gritar para que el resto de los auxiliares la rescatara.

“Me abrió el cuartico de fumadores y, de repente, yo lo veo y me dice: ‘tú siempre me has gustado’. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ¡Sáquenme de aquí!”, relató.

“Abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco desde hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero”, declaró la actriz.

Su confesión se reveló en el programa Secretos de Villanas, proyecto de la cadena CanelaTV, donde participan Aylin Mujica, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

Aylin Mujica, sorprendida, le preguntó si había hablado con Montero, quien meses atrás había sido señalado por el mismo delito.

“No, no hablé con él, pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso sexual”, añadió.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.