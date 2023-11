En el teatro Fernando Soler, “El Padre”, una fascinante incursión en las traiciones de la memoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el francés Florian Zeller como invitado especial, Luis de Tavira y Fernanda del Castillo arrancaron funciones de la obra “El Padre” en el Teatro Fernando Soler, con fechas hasta el 21 de enero próximo.

Obra original de Florian Zeller, dramaturgo, escritor y ganador del Óscar, “El padre” (2012) forma parte de una “trilogía familiar” que hizo para el teatro basada en una realidad de muchos, una muy cruda en algunas ocasiones. Primero fue “La madre” (2010), luego “El Padre” y después “El Hijo” (2018), estas dos últimas llevadas al cine y merecedoras de buenas críticas.

El propio Zeller adaptó y dirigió “El Padre” en el cine, su ópera prima, con Anthony Hopkins y Olivia Coleman como personajes principales; obtuvo dos Premios Óscar 2021, por Mejor Guion y Mejor Actor.

La historia, una de las obras más cautivadoras de las últimas décadas, introduce al espectador en la mente de un hombre mayor que, como muchos, hizo su vida y, sin embargo, su realidad, tiempo y reconocimiento ya es otro. Es ahí donde Zeller basa su reflexión en escena.

Con dirección de Angélica Rogel y escenografía de Jorge Ballina, el reparto incluye a –nada más, y nada menos– Luis de Tavira en el papel de “Andrés” (el padre) y Fernanda del Castillo como “Ana” (la hija); también, a Pedro de Tavira en el personaje de “Pedro” y Ana Sofía Gática como “Laura”, más Alfredo Gatica y Emma Dib en papeles secundarios.

La iluminación es de ingrid Sac; la música original, de Hans Warner; el vestuario, de Natalia Seligson; diseño gráfico de Ernesto Moncada, y fotografía de Alberto Hidalgo.

Se lee en el programa de mano escrito por una joven y prometedora Angélica Rogel:

“…¿Tú sabes qué es la realidad?

“Podríamos decir, desde un punto de vista filosófico, que es lo que percibimos; ya lo dijo Platón en aquel experimento de la caverna: si vives dentro de una caverna de espaldas a la luz, verás ese mundo como real, único y verdadero. Cada persona habita su realidad, una que le pertenece y que comparte con el resto de las personas que le rodean; y es desde ahí que validamos nuestro estar en este mundo.”

“Pero ¿qué pasa cuando lo que ves no se puede compartir con nadie porque ves algo distinto a lo que ve el resto del mundo? Cuando el tiempo se vive de manera diferente y tus días pasan más lento o más rápido que los del resto, cuando juras que has visto algo y ese algo no está. Cuando tus sentidos te traicionan y la memoria, esa que te permite amar, reconocer y abrazar personas e ideas, te juega en contra…”

Con esta premisa y sendas actuaciones de De Tavira y Del Castillo, la obra nos sumerge en una historia que empieza ligera: una plática entre padre e hija, entre un padre “con ideas muy fijas” y una hija con ideas más flexibles; entre broma y broma, la realidad se va asomando.

Así transcurre la puesta, desde la mente de Andrés, hasta que De Tavira nos introduce a la desesperación, la ansiedad, la ternura, el amor y el humor de un hombre que salta entre un estado y sentimiento sin orden aparente.

Mención aparte la escenografia y trabajo de técnicos para darle vida al mundo de Andrés, su departamento, y el de Ana, pues, así como la mente y el tiempo del personaje principal se mueve, su entorno también es distinto prácticamente en cada escena.

Para cerrar la primera función realizada a medios e invitados especiales, Alejandro Gou, Guillermo Wiechers y Óscar Uriel, productores de la puesta, agradecieron a todos los que hicieron posible “El Padre”, asistentes, técnicos, prensa y cuerpo teatral del Fernando Soler, además de pedirle a Zeller que pasara al escenario.

El dramaturgo y director francés, que había pasado inadvertido para muchos, saltó de entre el público para brindar unas palabras en inglés, agradeciendo a productores, actores y equipo que hizo posible la obra.

Zeller afirmó que, entre las muchas adaptaciones de la obra que ha visto en otros teatros del mundo, este “Padre mexicano” era, sin duda, una de las mejores montadas.

Tras los aplausos, todo el equipo en escena desapareció tras bambalinas, incluido el propio Zeller, a quien no se le volvió a ver.

Al final del montaje hubo un brindis de honor en el que personajes como Jacqueline Andere, María León, Mónica Huarte, Ximena Ayala, Andrés Palacios, Mario Iván Martínez y Leticia Calderón estuvieron presentes, pues cabe mencionar previo al estreno de la obra hubo alfombra roja.

“El Padre” se presentará hasta el 21 de enero de 2024 los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 18:00 y 20:30 horas, y domingo a las 18:00 horas. El boletaje, en las taquillas del teatro, situado en la colonia San Rafael o bien vía Ticketmaster. El recinto cuenta con estacionamiento.