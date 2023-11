Premio Rolling Stone a Columba Vértiz, de “Proceso”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La sede en México de los premios Rolling Stone en Español anunció los relativos a “Trayectoria periodística”, que entregará a tres periodistas nacionales, entre ellos a Columba Vértiz de la Fuente, reportera de la sección de Cultura y Espectáculos de esta casa editorial.

El reconocimiento, una escultura y diploma se otorgarán también a Miguel de la Cruz (Canal Once) y al catedrático Jesús Salazar, y se entregarán en una ceremonia en diciembre, con fecha y sede por confirmar. La presea se ofrece en colaboración entre la revista “Rolling Stone” (RS), la Fundación Honoris Causa y 50 Líderes Empresariales.

Referente mediático de la música global en la cultura pop, la revista de origen estadunidense tiene extensiones alrededor del mundo, como es el caso de su versión “en español” para el mercado integrado por Argentina, Colombia, España, y México.

La reportera de “Proceso” afirmó sobre el premio:

“Como periodistas, no trabajamos para obtener un reconocimiento, sin embargo es bonito que reconozcan tu trabajo, y más que me consideren en un premio con mi trayectoria, no lo esperaba. Me siento muy contenta, pero también consciente de que un reconocimiento así te empuja a seguir trabajando, hacerlo todavía mejor, continuar la labor de reportera que he ejercido en una casa como Proceso”.

Vértiz de la Fuente (CDMX, 1968) estudió ciencias de la comunicación y periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), iniciando en 1991 en el periodismo impreso.

Ha trabajado en diarios como “El Universal”, “La Jornada” y en la edición de “El País” en México, y fue coordinadora de reporteros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 1996 a 1998. En 1999 ingresó a “Proceso”.

Algunos de sus trabajos sobresalientes son su participación en el número Especial “The Mexican Hollywood”, editado por “Proceso” (2005), sobre la inmigración de creadores, actores, productores, guionistas y fotógrafos mexicanos a Estados Unidos, así como en el volumen “México. Su apuesta por la cultura” (Ediciones Proceso/Grijalbo, 2003), donde coordinó la sección de Cine que abarca el siglo XX.

En el más reciente número mensual de la revista, expuso la dramática “situación de calle” y drogadicción en la cual sobreviven inmigrantes nacionales deportados de Estados Unidos a la ciudad de Tijuana, tema de la película “Zona Norte”, del cineasta Javier Ávila.

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran el Guerrero de la Prensa al Mérito Periodístico Cinematográfico Joaquín Rodríguez (2017), en el XV Festival Internacional de Cine de Morelia, otorgado por la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos. También el Rubén Regnier 2018 otorgado a los periodistas de la fuente cultural de radio, televisión, prensa escrita e internet de la República Mexicana. Apenas el 24 de octubre pasado recibió un diploma del Club Rotary International, también por Trayectoria Periodística.

Además ha impartido talleres y conferencias sobre periodismo cultural y cine, y ha sido jurado en distintos festivales, como el Shorts México y los internacionales de Cortometrajes de México, de cine de Mérida, Morelia y Guanajuato.