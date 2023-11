Merriam-Webster elige "auténtico" como su palabra del año 2023 por esta razón

NUEVA YORK (AP) — En una era de "deepfakes" y posverdad, a medida que la inteligencia artificial surgió y Elon Musk convirtió Twitter en X, la palabra del año 2023 del diccionario Merriam-Webster es "auténtico".

Cocina auténtica. Voz auténtica. Yo auténtico. La autenticidad como artificio. Las búsquedas de la palabra son habituales en el sitio de la compañía de diccionarios, pero aumentaron a nuevos niveles en los últimos 12 meses, dijo el editor general Peter Sokolowski a The Associated Press en una entrevista exclusiva.

"Vemos en 2023 una especie de crisis de autenticidad", dijo antes del anuncio del lunes sobre la palabra de este año. "Lo que nos damos cuenta es que cuando cuestionamos la autenticidad, la valoramos aún más".

Sokolowski y su equipo no profundizan en las razones por las que la gente acude a diccionarios y sitios web en busca de palabras específicas. Más bien, buscan datos sobre picos de búsqueda y eventos mundiales que se correlacionan. Esta vez, no hubo un impulso particularmente grande en un momento dado, sino una constancia en el creciente interés por lo "auténtico".

Este fue el año de la inteligencia artificial, sin duda, pero también un momento en el que OpenAI, creadora de ChatGPT, sufrió una crisis de liderazgo. Taylor Swift y el príncipe Enrique persiguieron la autenticidad en sus palabras y hechos. El propio Musk, en la Cumbre Mundial de Gobierno celebrada en febrero en Dubai, instó a los jefes de empresas, políticos, ministros y otros líderes a "hablar auténticamente" en las redes sociales administrando sus propias cuentas.

"¿Podemos confiar que un estudiante escribió este artículo? ¿Podemos confiar que un político hizo una declaración? Ya no siempre confiamos en lo que vemos", dijo Sokolowski. "A veces no creemos en nuestros propios ojos ni en nuestros propios oídos. Ahora estamos reconociendo que la autenticidad es una actuación en sí misma".

La definición de Merriam-Webster para "auténtico" está llena de significado.

Señala que no es "ni falso ni imitación, es real, verdadero". También dice "fiel a la propia personalidad, espíritu o carácter". Y señala "digno de aceptación o creencia conforme a un hecho o basado en él". Está "hecho o hecho de la misma manera que un original". Y, quizás lo más revelador, es "conforme a un original para reproducir características esenciales".

"Auténtico" fue elegida un año después de "gaslighting" que en inglés sirve para definir un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad.

El 2023 es el vigésimo año en el que Merriam-Webster elige una palabra del año.

Los analizadores de datos de la compañía filtran palabras que cada año son populares como "amor" y siempre ocupan un lugar destacado en las búsquedas entre las 500.000 palabras con las que cuenta con una definición en línea. Este año los expertos en lengua inglesa también filtraron numerosas palabras de cinco letras porque los jugadores de Wordle y Quordle claramente usan el sitio de la compañía para buscarlas mientras juegan, dijo Sokolowski.

Sokolowski, un lexicólogo, y sus colegas tienen un grupo de finalistas de palabra del año que también atrajeron un tráfico inusual. Incluyen "X" (las búsquedas aumentaron en julio después del cambio de marca de Twitter por parte de Musk), "EGOT" (hubo un impulso en febrero cuando Viola Davis logró ese raro estatus como ganadora del Emmy, el Grammy el Oscar y el Tony) y "Elemental", el título de una nueva película de Pixar que tuvo un aumento en las búsquedas en junio.

Otras de las palabras destacadas en las búsquedas de 2023, sin ningún orden en particular:

RIZZ: Es una jerga que significa "atractivo o encanto romántico" y aparentemente una abreviatura de carisma. Merriam-Webster agregó la palabra a su diccionario en línea en septiembre y ha estado entre las principales búsquedas desde entonces, dijo Sokolowski.

KIBUTZ: Hubo un aumento masivo en las búsquedas de "una granja o asentamiento comunal en Israel" después de que militantes de Hamas atacaron varias cerca de la Franja de Gaza el 7 de octubre. El primer kibutz se fundó alrededor de 1909 en lo que hoy es Israel.

IMPLOSIÓN: La implosión del 18 de junio del sumergible Titan en una expedición comercial para explorar los restos del Titanic hizo que se dispararan las búsquedas de esta palabra, que significa "estallar hacia adentro". "Fue una historia que ocupó por completo al mundo", dijo Sokolowski.

DEADNAME (nombre muerto según la RAE): Hubo gran interés en lo que Merriam-Webster define como "el nombre que se le dio a una persona transgénero al nacer y que ya no usa durante la transición". Las búsquedas siguieron a una avalancha de legislación destinada a restringir los derechos LGBTQ+ en todo Estados Unidos.

DOPPELGANGER: Sokolowski la califica como "la palabra de un amante de las palabras". Merriam-Webster la define como un "doble", un "alter ego" o una "contraparte fantasmal". Proviene del folclor alemán. El interés en la palabra rodeó el último libro de Naomi Klein, "Doppelganger: A Trip Into the Mirror World", publicado este año. Utiliza su propia experiencia de ser confundida a menudo con la autora feminista y teórica de la conspiración Naomi Wolf como trampolín hacia una narrativa más amplia sobre los tiempos locos que todos vivimos.

CORONACIÓN: El rey Carlos III tuvo una el 6 de mayo, lo que hizo que las búsquedas de la palabra se dispararan un 15.681% con respecto al año anterior, dijo Sokolowski. Merriam-Webster lo define como "el acto u ocasión de coronación".

DEEPFAKE (ultrafalso según la RAE): La definición de Merriam-Webster es "una imagen o grabación que ha sido alterada y manipulada de manera convincente para tergiversar que alguien hace o dice algo que en realidad no se hizo o dijo". El interés se disparó después de que los abogados de Musk en una demanda contra Tesla dijeran que a menudo es objeto de videos deepfake y nuevamente después de que la imagen de Ryan Reynolds apareciera en un anuncio falso de Tesla generado por IA.

DISTÓPICO: El caos climático despertó el interés por la palabra. También lo hicieron los libros, las películas y los programas de televisión destinados a entretener. "Para mí es inusual ver una palabra que se usa en ambos contextos", dijo Sokolowski.

COVENANT (Pacto o acuerdo vinculante en español): Las búsquedas de la palabra que significa "un acuerdo generalmente formal, solemne y vinculante" aumentaron el 27 de marzo, después de un tiroteo masivo mortal en The Covenant School en Nashville, Tennessee. El atacante era un exalumno y fue asesinado por la policía después de matar a tres estudiantes y tres adultos.

El interés también aumentó con el lanzamiento de este año de "The Covenant de Guy Ritchie" y la muy esperada nueva novela de Abraham Verghese, "The Covenant of Water", que Oprah Winfrey eligió como favorita del club de lectura.

Más recientemente, poco después de que el representante estadounidense Mike Johnson ascendiera a presidente de la Cámara de Representantes, volvió a circular una entrevista de 2022 con el congresista de Luisiana. En ella hablaba de cómo su hijo adolescente era entonces su "socio de rendición de cuentas" en Covenant Eyes, un software que rastrea el historial del navegador y envía informes a cada socio cuando se ve pornografía u otros sitios potencialmente objetables.

ACUSACIÓN FORMAL ("Indictment" en inglés): El expresidente Donald Trump ha sido acusado de delitos graves en cuatro casos penales en Nueva York, Florida, Georgia y Washington, D.C., además de luchar contra una demanda que amenaza su imperio inmobiliario.