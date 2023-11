Iron Maiden regresa a México para 2024; esta es la fecha de la preventa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La banda de heavy metal Iron Maiden anunció que se presentará el 20 de noviembre de 2024 en el Foro Sol, como parte de su gira “The Future Past World Tour”.

La promotora Ocesa dio a conocer que la preventa será el jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre con el banco HSBC.

“Llega la fuerza del Future Past World Tour! ¡@ironmaiden regresa al Foro Sol! La banda viene cargada con sus mejores éxitos a disfrutar y vivir la pasión del público mexicano. ¡No se lo pueden perder!”, compartió la promotora en Instagram acompañado del cártel de la gira Future Past World Tour.

Sobre el regreso a México, el bajista Steve Harris afirmó:

“Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. En la Ciudad de México en el Foro Sol, durante la última gira, el compromiso y entusiasmo de los fanáticos estuvo fuera de este mundo. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia.

Mientras que el mánager de la banda, Rod Smallwood, comentó:

“The Future Past Tour es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho, y presentar tanto material completamente nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años, junto con favoritas de los fanáticos, ha sido una gran experiencia tanto para el público como para la banda este año. La energía ha sido increíble y estamos ansiosos de llevar este show espectacular e innovador a nuestros increíbles fanáticos en México. Con cerca de 100,000 boletos ya vendidos para los dos shows de estadio anunciados recientemente en Chile, esto sólo agrega más emoción a lo que será una gira inolvidable por México y América del Sur”.

La gira incluirá canciones tanto de “Senjutsu”, como del álbum de 1986 “Somewhere In Time”, junto con otras favoritas. Iron Maiden ha tenido en este año a más de 750 mil fanáticos en más de 30 shows agotados en toda Europa, y una de las producciones escénicas más espectaculares de la carrera de los metaleros.

La última vez de Iron Maiden en México

La última vez que vino la banda fue en agosto de 2022, también en el Foro Sol, como parte de su “Legacy of the Beast World Tour”, donde reunieron a 65 mil almas e interpretaron su repertorio musical, desde las canciones más icónicas hasta las que integraron el álbum discográfico más recientes hasta ese entonces: “Senjutsu”.

El sexteto integrado por Paul Bruce Dickinson en la voz, los guitarristas Dave Murray, Janick Gers y Adrian Smith, el bajista Steve Harris y el bataca Nicko McBrain, hicieron vibrar a los presentes.