Cartelera de conciertos de Noviembre: de Paul McCartney al Corona Capital y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Llegó noviembre, mes que brillará en jugosos conciertos por la presencia de Paul McCartney y Marc Anthony, además de una ola festivalera destacada por el Corona Capital, Flow Fest, Hipnosis, comenzando este primer fin de semana con el Hell and Heaven de Toluca, Estado de México.

A los mexicanos Reyno se les verá este viernes 3 de noviembre en el Auditorio Nacional, mientras que The Flaming Lips hará alucinar a sus fieles este mismo viernes en el espacio del House Of Vans, así como el show “Rock en tu Idioma” en la Arena Ciudad de México de la alcaldía Azcapotzalco (con el bajista Sabo Romo acompañándose de invitados especiales: Andrea Echeverri (Aterciopelados), Rubén Albarrán (Café Tacvba), Paco Familiar, , Zeta Bosio y una larga lista de figuras rockeras).

Gran pachanga ska realizará Inspector al mando de Big Javy el sábado 4 de noviembre en el Palacio de los Deportes. El festival Hipnosis se celebrará en el Parque Cuitláhuac también este 4, distinguiéndose por The Flaming Lips, Boy Harsher y Temples. Y como se anunció oportunamente en este medio, el festival Hell And Heaven 2023 regresa al Foro Pegaso de Toluca los días 3, 4 y 5 de noviembre, con la presencia de Guns N’ Roses, Billy Idol, Muse, Hocico, Slipknot, Amon Amarth, Lacrimosa, London After Midnight y Helloween.

Asimismo, el rapero oaxaqueño Mixie Represent brindará show en el Foro Cultural Hilvana el sábado 5 de noviembre, custodiado por Danger AK, Lengua Alerta y ZPT. En concierto orquestal se presenta “Bugs Bunny at the Symphony” en el Auditorio Nacional este sábado 5, para deleite de las familias.

Y una grata sorpresa: la cantautora Natalia Lafourcade cautivará en el Auditorio Nacional los martes 7 y 14 de noviembre. Además, la banda argentina Isla de Caras actuará el 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio. Una tremenda fiesta ska confabularán los argentinos Fabulosos Cadillacs, las noches del miércoles 8 y jueves 9 de noviembre en el Palacio de los Deportes, días que también verán a la chula norteña Julieta Venegas (Tijuana No) en el Teatro Metropólitan.

Por su parte, el querido portorriqueño Marc Anthony pisará el Palacio de los Deportes el 10 y 11 de noviembre, aparte de que los corridos tumbados de Peso Pluma encenderán el Foro Sol el mero sábado 11, fecha del festival Indie España que acogerá el Frontón México con Dorian, Los Punsetes, Los Fresones Rebeldes y Triángulo De Amor Bizarro. A su vez, Carla Morrison arribará ese sábado 11 de noviembre al Auditorio Nacional y el sinaloense Kurt, al Metropólitan del Centro Histórico.

Quizá uno de los espectáculos mundiales más esperado, ya que posiblemente sea la última oportunidad para verlo en vivo, es la legendaria estrella británica Paul McCartney, quien regresa a México el martes 14 y el jueves 16 de noviembre en el Foro Sol, como parte de su gira “Got Back Tour”, luego de que saliera su última grabación con Los Beatles, “Now and Then”.

Después de cinco décadas de trayectoria artística, “El Poeta de la Canción” Napoleón se presentará el miércoles 15 en el Auditorio Nacional con su gira “Hasta Siempre”. La Caravana del Rock & Roll tendrá tocada en el mismo Coloso de Reforma, el 17, con los venerables ídolos de antaño Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Apson, Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo y Enrique Guzmán. A su vez, la banda rockera de los noventas, Coda, brindará concierto el 18 de noviembre en el Metropólitan de la Avenida Independencia.

El gran festival Corona Capital se celebrará este 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una pléyade explosiva: Alanis Morrisette, The Cure, Blur, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Hives, Arcade Fire, Pulp, Automatic y Jungle. A la vez, Pet Shop Boys prepara un concierto íntimo para el lunes 20 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

Los mexicanos Clubz irán el 22 de noviembre en el Metropólitan, en tanto que Francisca Valenzuela Méndez, cantante, compositora e instrumentista chilena de pop-rock, de seguro llenará ese miércoles 22 el Auditorio BB.

Así llegamos a la tradicional pachanga del nunca bien poderado reguetón: Flow Fest tendrá cita el 25 y 26 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se verán a las estrellas Maluma, Ozuna, , Danny Ocean, Bellakath, Wisin y Yandel. El dúo argentino Miranda tendrá recital especial el 28 y 29 de noviembre en el Auditorio Nacional y finalmente, la agrupación popera RBD el jueves 30 en el Foro Sol.