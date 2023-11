Demandan a Mariah Carey por 20 mdd por presunto plagio de su éxito “All I Want For Christmas Is You”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico de country, Andy Stone, de Vince Vance & the Valiants, demandó por 20 millones de dólares a la cantante Mariah Carey por presuntamente plagiar su éxito navideño “All I Want For Christmas Is You”.

Stone presentó nuevamente, en Los Ángeles, la demanda que había interpuesto y retirado en 2022, con el argumento de que la composición de Carey tiene el mismo título, progresión de acordes y otros aspectos de su sencillo navideño lanzado en 1989 y que lleva el mismo título que el éxito de la cantante: All I Want For Christmas Is You

El grupo estadunidense Vince Vance & the Valiants, en el que Andy Stone era vocalista, alcanzó con su sencillo navideño el puesto 31 en la lista Hot Country Songs de Billboard y el 52 en la lista de sencillos country de Estados Unidos en 1994.

Justo en ese año Mariah Carey grabó y lanzó All I Want For Christmas Is You tras haberla coescrito con Walter Afanasieff. Desde entonces, se ha convertido en un gran éxito de las festividades decembrinas, alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 durante cada una de las últimas cuatro temporadas navideñas.

También encabezó la lista de Estados Unidos en varias ocasiones, ocupando el primer sitio en 2019 y después de 12 semanas se colocó en el número uno en la temporada festiva 2022-23.

Vince Vance ha denunciado en diversas ocasiones que la composición de la cantante infringe los derechos de autor y ha obtenido ganancias “inmerecidas”.

Así, el miércoles pasado interpuso una segunda demanda en la que argumenta que Carey inventó la historia de cómo escribió la canción.

Sostuvo también que la melodía de la famosa cantante utiliza los mismos acordes y estructura, aunque reconoció que la frase “All I Want For Christmas Is You” no fue originada por Andy Stone.

Al respecto Stone afirmó:

“La frase ‘All I Want For Christmas Is You’ puede parecer un lenguaje común hoy en día, en 1988 era, en contexto, distintiva […] Además, la combinación de la progresión de acordes específica en la melodía combinada con el gancho textual era una copia de más del 50% del trabajo original, tanto en la elección de la letra como en la expresión de los acordes”.

Además, afirmó que el coautor de la canción de Carey, Walter Afanasieff ha cuestionado la narrativa de la cantante estadunidense sobre cómo llegó a escribir la canción.

La primera demanda por derechos de autor de Stone contra Carey, Afanasieff y Sony Music Entertainment data de junio de 2022 pero él mismo solicitó desestimar el caso en noviembre de dicho año.

Desde que Mariah Carey lanzó “All I Want For Christmas Is You”, la canción se ha vuelto un ícono de las fiestas decembrinas y ha vendido millones de copias. Anticipándose a otro año de éxito, la cantante resucitó la composición con un nuevo video que publicó en sus redes sociales el 1 de noviembre.