Destapan crisis profunda en Marvel a unos días del estreno de su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Universo Cinematográfico Marvel (UCM), una de las franquicias cinematográficas más rentables en la historia de Hollywood, enfrenta una crisis profunda que la ha llevado a analizar si lleva a cabo un replanteamiento total.

A unos días del estreno de su próxima película The Marvels –que se prevé sea un fracaso en taquilla– y del final de la segunda temporada de la serie Loki –con uno de sus principales actores enfrascado en un pleito legal–, la marca propiedad de Disney se ha planteado diversos escenarios a seguir debido al agotamiento de los espectadores ante su fórmula de cine de superhéroes.

En 15 años, Marvel Studios ha recaudado más de 30 mil millones de dólares en la taquilla global mediante una estrategia que parecía infalible, pero que empezó a mostrar sus cicatrices con el fracaso de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que a principio de año sólo recaudó 463 millones de dólares en una franquicia en la que cualquier cifra inferior a los 500 millones se considera un fracaso.

Este miércoles la revista especializada Variety publicó un extenso reportaje que da cuenta de una reunión privada que sostuvieron en septiembre pasado los directivos del estudio, encabezados por su líder Kevin Feige.

This week’s Variety cover story:



Crisis at Marvel: Jonathan Majors Back-Up Plans, 'The Marvels' Reshoots, Reviving Original Avengers and More Issues Revealed https://t.co/9by5jJNncZ pic.twitter.com/e7UuvXFDpr