Alex Lora: siempre joven por el rocanrol

MONTERREY, N. L. (apro).– Alex Lora afirma que el rocanrol es la fuente de la eterna juventud y que hoy se siente igual que como cuando inició, hace más de cinco décadas.

En su tour para celebrar sus 55 años de rocanrolero, que celebrará este jueves en la Arena Monterrey, el fundador y líder de El Tri afirmó que sus canciones se mantienen vigentes en el gusto del público porque son la voz de la calle que a todos representa.

“El rocanrol es la fuente de la eterna juventud, por eso yo les recomiendo que no dejen tomar sus pastillas de rocanrol tres veces al día. La misma actividad, el contacto con la raza, te mantiene activo, con la pila puesta. Así como nos ves de frescos, tenemos tres días seguidos sin dormir, porque primero tocamos en Chicago, y nos fuimos en vivo a Nueva York y luego a Mineápolis, señaló el cantautor, acompañado de Chela Lora, su domadora.

Próximo a cumplir 71 años, el sábado 2 de diciembre, José Alejandro Lora Serna siente que la música que hace tiene vigencia por original y por el apego que han tenido a ella los fans a lo largo de las décadas, desde que inició la banda llamada Three Souls in my mind.

“El verdadero roncanrol es una música rebelde, callejera y contestataria, que nace, crece y vive en la calle. La música que se ha comercializado es otro asunto. Pero el verdadero rocanrol, como el de El Tri, siempre ha sido música catártica, que viene de la rebeldía natural de la gente y de la necesidad que tiene de comunicarse con sus semejantes. Esa es la gracia que tiene la música de El Tri”.

“Después de 55 años, la raza sigue identificándose con canciones que inventé hace más de 50 o 40 años, rolas como 'Oye cantinero',' A. D. O.', 'Abuso de autoridad', 'No le hagas caso a tus papás', 'Que viva el rocanrol', 'Apriétame más', 'Yo canto el blus', 'Santa Martha', 'Chavo de onda', son rolas que, se va a comprobar este jueves, los chavitos de ocho o 10 años se las saben mejor que yo y sienten como que las acabo de inventar hace 15 días”, dijo.

Se siente complacido con que las rolas del Tri sean para siempre, como lo son otras melodías que inmortalizó el compositor José Alfredo Jiménez, que ya tiene medio siglo de fallecido, o las de Armando Manzanero o Roberto Cantoral.

“Está mal que yo lo diga, porque va a sonar muy mamón, pero es la neta porque es el caso de las canciones del Tri, como la de Niño sin amor, Cuando tú no estás, Nostalgia, Todo me sale mal, son canciones que van a seguir sonando pinchemil años después de que yo me muera. Y para eso se necesita un poco de gracia y otro tantito”, señaló Lora en su reunión con medios de Monterrey.

Cuando se le preguntó si ameritaría que creara una canción paródica de la situación actual de la política mexicana, con aspirantes a la Presidencia, el poblano mencionó que ya con anterioridad han hecho canciones de política que se pueden ajustar a cualquier época y país.

“En el disco digital que hicimos, 'Qué chingón', viene la rola de 'La misma serie', que inventé con Cirilo, un rockero underground de España que dice: Seguimos viendo la misma serie, que empezamos a ver cuando empezó este infierno, la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Cirilo la grabó en España, porque estaba la pandemia, y cuando terminamos, me dijo Cirilo: Nos quedó de poca madre la rola que le compusimos al Gobierno de España. Pa’ no sacarlo de onda le dije: sí a huevo”.

“Luego fuimos a tocar a Ecuador y tocamos la rola y, n'hombre, allá decían también: Qué chingona la rola que le compusieron a nuestro gobierno, y luego en Perú nos decían: Qué rolón le compusieron a la presidenta. Y esa rola yo la inventé pensando en las pendejadas de nuestro querido gobierno. Entonces en todos los gobiernos del mundo hay personas así chingonas”, dijo entre risas.

Lora calculó que el toquín de este jueves en la Arena va a durar por lo menos unas tres horas y media, debido a que convocaron a numerosos invitados, entre los que están Genitálica, Kinky, Tatiana, La Trakalosa, Bronco y algo de mariachi.