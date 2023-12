Esta es la lista de los nominados a los Premios Goya del cine español

MADRID (AP) — "20.000 especies de abejas", la película de Estibaliz Urresola Solaguren que cuenta la historia de Lucía, una niña de ocho años que busca su identidad de género, hizo historia el jueves al convertirse en la ópera prima más nominada en los Premios Goya del cine español, con 15 candidaturas que le colocan el cartel de favorita para la 38va edición de los galardones de la Academia de Cine de España.

"Que la propia comunidad se sintiera representada con la película era mi mayor deseo, mi preocupación, mi reto", señaló Urresola, que dio las gracias a "los padres y madres que me compartieron con mucha generosidad su vida y su intimidad".

"Desde el norte de Europa hasta Estados Unidos o Latinoamérica hay muchas personas que me dicen algo similar... que su niño interno ha sido sanado, o ha sido cuidado o atendido gracias a la película, y para mí no puede haber en realidad un reconocimiento más importante", agregó.

La cinta de Urresola, que ha cosechado reconocimientos en todo el mundo, superó a "La sociedad de la nieve", el último trabajo de Juan Antonio Bayona que fue elegido por la Academia para optar a la nominación a mejor película internacional en los Oscar. Este filme, que relata el periplo de los sobrevivientes de un accidente aéreo en un glaciar de los Andes en 1972, que está a punto de estrenarse en cines, aspirará a 13 galardones en la ceremonia de premiación de febrero.

Tras la lectura de las candidaturas, Bayona, que está inmerso en la promoción de su película de cara a los Oscar, dijo por videoconferencia desde San Francisco que se sentía "ilusionado por el hecho de que esté prácticamente todo el equipo nominado" tras un trabajo de "muchos años".

"Realmente me hace muy feliz el estar de vuelta en casa y sentirme tan querido", agregó.

"Cerrar los ojos", la película sobre la desaparición de un conocido actor durante un rodaje que supuso la vuelta de Víctor Erice al cine tras tres décadas de ausencia, y "Saben aquell", la película biográfica del popular humorista catalán Eugenio dirigido por David Trueba, recibieron 11 nominaciones. "Un amor", la adaptación de Isabel Coixet de la novela homónima de Sara Mesa sobre los cambios en la vida de una joven que se muda al campo, aspira a siete "cabezones".

Los cinco filmes se medirán cara a cara por el galardón a la mejor película del año.

Bayona, Erice, Trueba, Coixet y Elena Martín Gimeno, que llevó la batuta de "Creatura", se disputarán el premio de mejor director, mientras que Urresola aspira al de mejor dirección novel junto a Álvaro Gago ("Matria"), Itaso Arana ("Las chicas están bien") y Alejandro Marín ("Te estoy amando locamente").

La categoría la completa la dupla formada por los cineastas venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, que están al frente de "Upon entry", una cinta sobre la inmigración que "viene de un espacio muy personal de historias traumáticas que hemos vivido personalmente", indicó Vásquez.

"El hecho de que esta película pueda pasar aduanas y pueda llegar a tantos sitios es algo muy bonito, como un símbolo de protesta. Transmite un mensaje de cómo está el mundo y de cómo una frontera puede cuestionarte, limitarte, cambiarte la vida según de dónde seas o cómo te veas", apuntó Rojas. "Que la película haya logrado ese viaje que muchos de nosotros en algunos territorios no podemos hacer, es otro gran regalo".

Patricia López Arnaiz, quien da vida a Ane, la madre de la pequeña Lucía en "20.000 especies de abejas", se medirá por el Goya a mejor actriz con la última ganadora en la categoría, Laia Costa ("Un amor"). Malena Alterio ("Que nadie duerma") y María Vázquez ("Matria"), que repiten como nominadas, y Carolina Yuste ("Saben aquell"), que también tiene uno en su palmarés, completan la terna.

En la categoría masculina, Manolo Solo recibió su cuarta nominación por encarnar a Miguel Garay, el cineasta que protagoniza "Cerrar los ojos". Para ganar el que sería su segundo "cabezón" tendrá que superar a Enric Auquer ("El maestro que prometió el mar"), David Verdaguer ("Saben Aquell"), Hovik Keuchkerian ("Un amor") y Alberto Ammann ("Upon entry"), que también podría alzarse con su segundo galardón.

Ane Gabarain e Itziar Lazcano optan al reconocimiento a mejor actriz de reparto por "20.000 especies de abejas", junto a Clara Segura ("Creatura"), Luisa Gavasa ("El maestro que prometió el mar") y Ana Torrent, que obtuvo su segunda nominación por su trabajo en la cinta de Erice, con quien debutó en el cine con apenas siete años.

Martxelo Rubio, de "20.000 especies de abejas", está nominado a mejor actor de reparto junto a Juan Carlos Vellido ("Bajo terapia"), al veterano José Coronado ("Cerrar los ojos"), Álex Brendemühl ("Creatura") y Hugo Silva ("Un amor").

La cinta portuguesa "Alma viva", de Cristèle Alves Meira; la chilena "La memoria infinita", de Maite Alberdi; la puertorriqueña "La pecera", de Glorimar Guerrero; la argentina "Puan", de María Alché y Benjamín Naishtat, y la venezolana "Simón", de Diego Vicentini —cuya nominación fue vitoreada por parte del equipo que acudió a la lectura de las nominaciones—, aspiran a coronarse como la mejor película iberoamericana.

El único galardón que ya tiene dueño es el Goya de Honor, que este año reconocerá la vasta trayectoria de Juan Mariné como director de fotografía, restaurador fílmico e investigador.

El premio al mejor guion original estará entre Urresola ("20.000 especies de abejas"), Erice y Michel Gaztambide ("Cerrar los ojos"), Alejandro Marín y Carmen Garrido ("Te estoy amando locamente"), Félix Viscarret ("Una vida no tan simple") y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez ("Upon entry").

En la categoría de guion adaptado optan Albert Val ("El maestro que prometió el mar"), el equipo formado por Bernat Vilaplana, Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego ("La sociedad de la nieve"), Pablo Berger ("Robot dreams"), Trueba y Albert Espinosa ("Saben aquell") y Coixet y Laura Ferrero ("Un amor").

Para Coixet, que con sus ocho Goya es la mujer más premiada por la Academia, su "única ambición ahora es seguir contando historias, seguir conectando con el público". La realizadora, que recogió los últimos de su palmarés en 2018 por "La libería", reconoció que tenerlos "es estupendo porque además a veces te invitan en los restaurantes y la gente se quiere hacer fotos con ellos, y me han traído muchas cosas buenas".

"Caleta Palace", "Contigo, contigo y sin mí", "Esta ambición desmedida" —que recoge la última gira del cantante C. Tangana—, "Iberia, naturaleza infinita" y "Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias" optarán al Goya a mejor película documental mientras que "Dispararon al pianista" ("They shot the piano player"), "El sueño de la sultana", "Hannah y los monstruos", "Momias" y "Robot dreams" se disputará el de mejor cinta de animación.

El nombre de los ganadores se conocerá en la gala del próximo 10 de febrero en Valladolid, una ciudad del centro del país. La ceremonia estará presentada por la veterana actriz Ana Belén y por dos de los directores más relevantes del panorama audiovisual español, Javier Ambrossi y Javier Calvo, que forman una pareja creativa conocida popularmente como "Los Javis".

