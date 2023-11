“No me quiero morir”: la actriz Shannen Doherty reveló que su cáncer se extendió

CIUDAD DE MÉXICO. – “No me quiero morir”, fueron las palabras de la actriz Shannen Doherty, quien sufre de cáncer desde hace varios años y reveló que se ha extendido hasta los huesos.

La actriz de “Sensación de vivir”, “Embrujadas” y que lanzara su Podcast la semana próxima, afirmó que para ella trabajar es fundamental y ahora da gracias por cada segundo, por cada hora que sigue viva.

Doherty, conocida por sus papeles como Brenda Walsh en Beverly Hilss 90210 y como Prue Halliwell en Embrujadas informó que su enfermedad avanza y que el cáncer ya ha llegado hasta los huesos.

“No me quiero morir”, aseguró en una entrevista concedida a la revista Peopleel lunes de la pasada semana y publicada este miércoles 29 de noviembre.

Doherty, de 52 años, explicó que el cáncer de mama que padece ha avanzado desde febrero de 2020 y aunque ya pasó por la enfermedad en 2015, esa regresó en fase 4 y se extendió a sus huesos.

Hace menos de cinco meses, explicó que alcanzó su cerebro y era donde se preguntó: “¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer’ y después ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro’?, eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida”, aseguró a People.

Para mí, es una locura que aún no tengamos una cura”, afirmó. Ella misma está tratando de recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

Ella sigue recibiendo tratamiento. “No he acabado con esto de vivir. Ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada”, afirmó.

Contó que una de sus principales luchas es hacer ver que, aunque está enferma, es capaz de trabajar.

“La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar... Te ponen a pastar muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos”, defiende. “Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante”. En su opinión, los enfermos de cáncer, “aunque suene cursi y loco”, son las personas que tienen “más ganas de trabajar”: “Porque das gracias por cada segundo, cada hora, cada día que logramos estar aquí”.

Pese a todo, Doherty siga teniendo proyectos, como el inminente lanzamiento de un podcast, que llega el próximo 6 de diciembre a la plataforma iHeartRadio y que se titulará Let´s Be Clear with Shannen Doherty (Seamos claros con Shannen Doherty).

Como ha contado a la publicación estadounidense y en su perfil de Instagram, con más de dos millones de seguidores, hablará sobre su su salud, pero también de su carrera en Hollywood y de sus relaciones sentimentales.

Tras su primer diagnóstico, en el verano de 2015, Doherty se sometió a una mastectomía y pasó por quimioterapia y radioterapia. En mayo de 2017 dio a conocer que estaba en remisión, pero la enfermedad regresó un par de años después, como anunció ella misma a principios de 2020.