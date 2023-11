Eugenio Derbez debuta en quinto lugar en la taquilla de EU; "Five Nights at Freddy's: La Película" sigue en primero

Five Nights at Freddy's y Radical en el top 10 de la taquila de EU. Foto: AP

La adaptación al cine del videojuego "Five Nights at Freddy's" siguió dominando la taquilla en Estados Unidos este fin de semana, al recaudar 19,4 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de películas exitosas como "Taylor Swift: The Eras Tour", "Priscilla" y "Oppenheimer", se notó la ausencia de "Dune: Part Two", que iba a estrenarse pero fue postergada debido a la huelga de actores.

"Dune: Part Two" iba a estrenarse el 3 de noviembre, pero el estreno fue postergado hasta marzo del 2024, y no hubo ninguna película prominente que la reemplazara.

A pesar de buenas ofertas como "Taylor Swift: The Eras Tour", "Killers of the Flower Moon" y "The Holdovers", las ventas de boletos probablemente será de unos 64 millones de dólares, haciendo que este fin de semana sea uno de los más débiles en lo que va de año.

En su segundo fin de semana, "Five Nights at Freddy's" recaudó otros 19.4 millones de dólares y se situó al tope de la taquilla, según estimados del domingo. Es una disminución de 76 por ciento comparado con su fin de semana de estreno, lo cual era de esperarse. Eso es en parte porque ya está disponible en streaming por Peacock y por el hecho de que películas orientadas a públicos tan específicos suelen venderse mucho más en el estreno. Igual, con unos ingresos de 217 millones a nivel global tras tener un presupuesto de producción de 20 millones, es un éxito para Universal Pictures y Blumhouse.

"Taylor Swift: The Eras Tour" estuvo de segunda en su cuarto fin de semana con 13.5 millones de dólares. A pesar de que se exhibe solo de jueves a domingo, ha recaudado la cifra asombrosa de 231.1 millones de dólares globalmente hasta la fecha.

"Killers of the Flower Moon" llegó de tercera en su tercer fin de semana, una disminución de 25%, con 7 millones de dólares en 3 mil 786 cines, con lo cual su total doméstico asciende a 52,3 millones. La película a un costo de 200 millones de dólares fue financiada por Apple Original Films, y Paramount supervisa su exhibición.

Tras buenos estrenos en Nueva York y Los Ángeles, "Priscilla" se amplió a mil 359 cines, donde recaudó 5.1 millones de dólares y se situó en cuarto lugar. Atrajo por lo general un público joven (75% menor de 35 años) y femenino (65%).

"The Holdovers" también se expandió, a 64 cines, y recaudó otros 600 mil dólares. Se ha anunciado que el próximo fin de semana se ampliará a más de 800 cines.

Algunas películas menores se estrenaron este fin de semana: "What Happens Later", con Meg Ryan, y " Radical" y "All Dirt Roads Taste of Salt".

La mayor de esas fue “Radical”, basada en una historia real sobre una maestra en una ciudad fronteriza de México, y protagonizada por Eugenio Derbez. La película de Pantelion se estrenó en 419 cines y recaudó 2.7 millones de dólares.

“What Happens Later”, una comedia romántica con Ryan y David Duchovny, recaudó 1.6 millones de dólares en mil 492 cines.

"All Dirt Roads Taste of Salt" se estrenó en tres cines y recaudó 12 mil 529 dólares, según to A24.

Las 10 películas más taquilleras este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.