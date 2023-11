Muse engalanó el segundo día de Hell and Heaven; continuaron las cancelaciones

TOLUCA, Edomex. (APRO).- La banda británica Muse engalanó la segunda jornada del festival Hell and Heaven, fecha en la que London After Midnight, Lacrimosa y Ministry también hicieron lo propio

A la cita sabatina el público acudió sin contratiempos y mejor organización en los accesos a diferencia del primer día. Aunque eso sí, en esta fecha fueron canceladas las presentaciones de los mexicanos Hocico y los canadienses Front Line Assembly.

Los asistentes se apropiaron de los espacios, en algunos casos familias con niños. La villa medieval generó entretenimiento alterno y atmósferas de fantasía. Una rueda de la fortuna y una canoa fueron los juegos mecánicos para complementar la permanencia, sin faltar zona de alimentos y bebidas.

El clima soleado azotó el atardecer toluqueño, incrementando un intenso frío nocturno siendo calentado por las agrupaciones, apreciadas en cinco escenarios conceptuales.

Los proyectos musicales de la escena gótica gozaron de aceptación. La legendaria banda London After Midnight, originaria de Los Ángeles, California,hizo lo propio.. El enigmático líder Sean Brennan emergió al cobijo de gritos ensordecedores a los ritmos de “Your Best Nightmare”.

El espigado y vampírico vocalista entonó las clásicas “Psycho Magnet”, “Spider and the Fly”, “Shatter (All My Dead Friends)” y “Sacrifice”.

Hizo lo propio el dúo alemán Lacrimosa con las figuras de Tilo Wolff y Anne Nurmi. Junto a su ensamble de músicos delinearon “Schakal”, “Lichtgestalt” y “Alleine Zu Zweit”.

El metal industrial de Ministry hizo vibrar a los reunidos con la fuerza escénica de su vocalista, Al Jourgensen. La banda surgida en Chicago hacia 1981, rasgó “Thieves”, “The Missing”, “Deity” y “Stigmata. Durante la fiesta sabatina destacaron los actos de los finlandeses Ville Valo y The 69 Eyes.

Las emociones se alcanzaron con los británicos Muse al mando de Matt Bellamy, junto al bataco Dominic Howard y el bajista Chris Wolstenholme.

Impresionante el show de MUSE, ayer en el Hell and Heaven 2023.

Para mí, de momento, ha sido lo mejor del festival.

No son la banda más metalera de la oferta, pero tampoco es necesario que lo sean. Es el show más caro, pero tampoco por eso es el mejor.

Es su musicalidad.

Noto que… pic.twitter.com/iiR5i9SAZN — Orus Villacorta (@orusvillacorta) November 5, 2023

Los músicos ocultos en máscaras de estilo futurista emprendieron espectáculo en “Will of the People”, tema homónimo a su gira y reciente discografía.

El alucinante viaje de locura relució en “Hysteria”, “Psycho” y “Stockholm Syndrome”. La producción brilló en tecnología, hipnotizaron con una gigantesca efigie cibernética, moviendo la cabeza como si observase a las multitudes que se entregaban demencialmente a “Won't Stand Down”. El concierto avanzó en “Compliance” y “Thought Contagion”, continuando la velada madruguera hacia “Time Is Running Out”.

Para el cerrojazo del Hell and Heaven este domingo, se espera el arribo de Guns N’ Roses, Machine Head y Billy Idol.