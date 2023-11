A ritmo de mariachi, Adele presume su colección de muñecos del Dr. Simi (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La cantante británica Adele presumió en redes sociales su colección de muñecos del Dr. Simi que ha recibido en concierto por parte de sus fans mexicanos.

“Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go!”, publicó la intérprete de Rolling in the Deep en sus redes sociales.

La publicación la acompañó con un video donde muestra decenas de los peluches que suelen arrojar los asistentes mexicanos, en el que se escucha de fondo música de mariachi.

La publicación fue respondida por numerosos admiradores que le escribieron “Adele, hermana, ya eres mexicana”.