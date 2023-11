Activistas climáticos martillan "La Venus del espejo" de Velázquez en Londres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un duo de activistas ambientalistas pertenecientes a "Just Stop Oil" atacaron la pintura La venus del espejo pintada por Diego Velázquez en el siglo XVII. El ataque se debió como una protesta para denunciar la expansión de las licencias petroleras firmadas por Reino Unido.

La obra realizada en 1647 se encuentra en la Galería Nacional de Londres.

Tras atacar con martillazos la pintura, exigieron al gobierno que detuviera todos los nuevos proyectos de petróleo y gas.

"Las mujeres no obtuvieron el voto votando; es hora de hechos, no de palabras. Es hora de simplemente detener el petróleo. Cuando era niña, me vi creciendo para ser astronauta o un cantante. Vi un futuro, por ridículo que fuera. Ahora, esas ensoñaciones han terminado. El futuro al que nos dirigimos ya no les deja espacio", gritó una mujer identificada como Hanan de 22 años.