Guns N’ Roses da explosivo cerrojazo al Hell and Heaven

TOLUCA, Edomex. (apro).- La legendaria banda Guns N’ Roses brindó el cierre de rock del festival Hell and Heaven, donde también figuró Billy Idol, Machine Head y Rata Blanca.

El acto programado a las 20:55 emprendió vuelos a las 21:45 horas. A pesar de casi una hora de retraso, el público gozó del explosivo show al emerger del líder Axl Rose y el guitarrista Slash.

“It’s So Easy” y “Bad Obsession”, configuraron el arranque. Axl saludó velozmente a las multitudes en el Foro Pegaso:

“¡Hola muchachos!”.

La espera valió la pena para los fanáticos, disfrutando de “Chinese Democracy”, “Slither” y “Pretty Tied Up”. El vocalista fue amable con sus adeptos, recorrió cada punto del tablado para ser visibilizado por los fieles. La producción relució en brillantes luminarias surcando el horizonte toluqueño.

Hizo temblar “Welcome to the Jungle”, en una gala de excelsas ejecuciones de la agrupación fundada en Hollywood hacia 1985, también integrada por el bajista Duff McKagan, el guitarrista Richard Fortus y el bataco Frank Ferrer.

El extenso repertorio consideró “Hard Skool”, “Reckless Life”, “Absurd” y “Estranged”. Los reunidos se olvidaron del frío oyendo “You Could Be Mine”, “Perhaps” y “The General”. Se adicionó “Live and Let Die” y “Knockin' on Heaven's Door”.

Avanzó ágil la presentación al son de “Rocket Queen”, “Civil War” y “Sweet Child o' Mine”. Hechizó sin faltar “November Rain” y “Don't Cry”, sobrevolando la media noche en finiquito inexorable del encuentro festivalero.

Previamente, hizo lo propio la legendaria estrella británica Billy Idol al ritmo de las clásicas “Dancing With Myself” y “Rebel Yell”. Durante la jornada dominical brillaron los argentinos Rata Blanca moviendo las emociones en “Volviendo a Casa”.

Los originarios de Oakland, Machine Head, hicieron rugir a sus seguidores en “Head en Is There Anybody out There?” En tanto, los neoyorkinos Biohazard rasgaron “Shades of Grey”.

Las bandas fueron apreciadas en cinco escenarios conceptuales. Se instalaron dos tablados paralelos: el primero nombrado Hell (Inferno) mientras que el segundo denominado Heaven (Paraíso). Adicionalmente, el Alternative Stage (Foro Alternativo), la True Stage (Tarima Verdadera) y el New Blood Stage (Sangre Nueva).

A lo largo de las tres fechas el festival dispuso de amplios espacios, gozados por las almas rockeras junto a sus familias; mención aparte la apertura del festival que como Proceso reportó, prevaleció en el caos con portazo, malestar de seguidores por presión disonantes y cancelaciones de bandas. Incluso memes que ya ubican al encuentro festivalero como uno de los más desorganizados en el país.