Homero Simpson ya no estrangulará a su hijo Bart

Escena que ya no se verá a partir de la temporada 35. Foto: Captura de video en You Tube

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras 34 años, más de 750 episodios y 35 temporadas, la famosa serie animada “Los Simpson”, creada por Matt Groening, anunció el retiro de la famosa escena donde Homero “estrangula” a su hijo Bart, al grito de “pequeño demonio”, que en 2011 inspiró un episodio completo.

En el capítulo titulado Love is a Many Strangled Thng’s (Amar es estrangular, en español) de la temporada 22, transmitido por la cadena Fox, Homero toma clases de enriquecimiento para padres, por sugerencia de su esposa Marge. Durante la clase, el jugador de basquetbol de la NBA Karim Abdul-Jabbar le enseña a Homero lo que se siente ser joven, pequeño y aterrado, invitando a otros hacer lo mismo.

Traumatizado por su experiencia, Homero se da cuenta que no debe estrangula a Bart, y promete no volverlo a hacer.

Doce años después, en el episodio 3 de la temporada 35, McMansion & Wife, Homero y Marge visitan a su nuevo vecino Thayer. Tras presentarse con el recién llegado a Springfield, Thayer menciona lo firme que es su apretón de manos. “Ves, Marge, estrangular al chico valió la pena… Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”, dice Homero.

Desde la temporada 31 se quitó esta escena de los capítulos. En el episodio The Winter of our Monetized Content fue la última vez que presentaron esa escena en la que Homero estrangula a Bart,

A diferencia de 2011, cuando Homero incumple su promesa de dejar de ahorcar a Bart, esta vez parece ser que será una realidad, pues es la primera vez que se hace esta afirmación desde que Disney le compró la serie a Fox.

El creador de la serie, Matt Groening, comentó: “Los tiempos cambian, pero en realidad no tuve ningún problema con la forma en que los estábamos haciendo. Todos nuestros actores interpretan docenas de personajes cada uno, nunca fue diseñado para excluir a nadie”.