Actores y políticos reaccionan al final de las huelgas de Hollywood

LOS ÁNGELES (AP) — Hollywood despertó el jueves con la noticia de un acuerdo tentativo entre los actores en huelga y las principales compañías de entretenimiento.

Después de 118 días en los que la mayoría de las producciones se frenaron y casi todos los actores no pudieron promover proyectos, los publicistas, los estudios y los estrategas de premios se pusieron a trabajar a toda máquina para planear cómo utilizar mejor su talento nuevamente disponible para lo que queda del año y la temporada de premios.

Apenas unas horas después de que se anunciara el acuerdo tentativo, la estrella de "The Marvels", Iman Vellani, estaba disponible para entrevistas con la prensa. La película de Walt Disney Co., cuya producción costó más de 200 millones de dólares, se estrena este fin de semana y algunas funciones comienzan el jueves por la noche. Searchlight Pictures también comenzó a planificar la agenda de Michael Fassbender, quien protagoniza "Next Goal Wins" de Taika Waititi, que se estrenará la próxima semana.

Una de las principales prioridades de la industria es conseguir que los actores vuelvan al set, ya sea para grandes éxitos de taquilla como "Gladiator 2" ("Gladiador 2") o "Deadpool 3", para tratar de salvar el calendario de estrenos de películas de 2024 que ya se ha visto afectado por el período de seis meses durante el cual los guionistas y actores estaban en paro.

Otros luchan por impulsar la promoción de los éxitos de taquilla de temporada navideña, como Timothée Chalamet quien podrá hablar ahora sobre "Wonka" y Jason Momoa quien es el gancho de "Aquaman and the Lost Kingdom". Ambos habían sido anunciados como los dos próximos presentadores de "Saturday Night Live" antes de que se llegara al acuerdo.

Los estrategas de la temporada de premios también estarán atentos a los cronogramas mientras los estudios y publicistas intentan recuperar el tiempo perdido contando las historias de sus aspirantes al Oscar y al Emmy.

Aunque el acuerdo todavía tiene que ser aprobado por los miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA), hubo un alivio generalizado de que el enfrentamiento no continuaría hasta 2024. El presidente Joe Biden aplaudió el acuerdo y dijo que "la negociación colectiva funciona".

"Cuando ambas partes se sientan a la mesa para negociar seriamente, pueden fortalecer a las empresas y permitir que los trabajadores obtengan salarios y beneficios que les ayuden a mantener a sus familias y jubilarse con dignidad", dijo Biden el jueves. "Los miembros de SAG-AFTRA tendrán la última palabra sobre este contrato, pero los sacrificios que han hecho garantizarán un futuro mejor para ellos, sus familias y todos los trabajadores que merecen una parte justa del valor que ayudaron a crear".

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el acuerdo tentativo "beneficiará a nuestra economía en todo el estado e impulsará una nueva ola de proyectos interesantes".

Añadió: "Estoy agradecido de que ahora podamos hacer que esta industria emblemática vuelva a funcionar, no sólo para nuestros guionistas y actores, sino también para los más de dos millones de trabajadores que impulsan nuestro sector del entretenimiento de clase mundial".

Simu Liu de "Barbie", escribió en la red social X, conocida antes como Twitter, que estaba orgulloso de "SAG por seguir luchando por el sustento de cada actor".

"Como alguien que solía vivir por debajo del umbral de la pobreza, iba a las audiciones y luchaba por vivir, he experimentado de primera mano lo importantes que son estas cosas", escribió Lui. "¡Bravo y nos vemos en el set!".

Albert Brooks escribió en X que finalmente podrá decirle a la gente que vera un documental sobre él. Su amigo Rob Reiner dirigió "Albert Brooks: Defending My Life", que se estrena el sábado en HBO y Max.

"Me muero de ganas de que lo vean", escribió Brooks. "¡¡No pude decir una palabra hasta ahora!!"

Octavia Spencer escribió en Instagram que está "lista para trabajar ahora que la huelga terminó" y que estaba orgullosa de "solidarizarse con todos los miembros del SAG durante los últimos 118 días".

La creadora y estrella de "Abbott Elementary", Quinta Brunson, escribió "estamos de regreso" en su Instagram. El equipo de guionistas de Brunson ya había retomado sus funciones, pero la suspensión de la huelga despeja el camino para la filmación.

Algunos, como Justine Bateman, fueron un poco más cautelosos.

"Veamos primero los términos", escribió en X.

La temporada navideña seguramente será ajetreada para los mejores actores de Hollywood, especialmente para los aspirantes a premios. Algunas contendientes han tenido acuerdos provisionales que han permitido a sus astros hacer promoción como "Priscilla" y "Ferrari", pero otros comenzarán de nuevo con sus actores en la campaña, incluida la película de Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein "Maestro", con Carey Mulligan. La ganadora de Venecia "Poor Things" ("Pobres criaturas"), con Emma Stone y Mark Ruffalo, la ganadora de Festival Internacional de Cine de Toronto "American Fiction", con Jeffrey Wright, "Napoleon" ("Napoleón") de Ridley Scott, con Joaquin Phoenix y "The Color Purple" ("El color púrpura").

Otros ya están en cines o en streaming, pero ahora también pueden ponerse al día, como "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna") de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert DeNiro, "The Holdovers" ("Los que se quedan") de Alexander Payne con Paul Giamatti y "Nyad" con Annette Bening y Jodie Foster.