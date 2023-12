Debuta la Filarmónica Metropolitana: Guitarra eléctrica para “Las cuatro estaciones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En concordancia con estos tiempos en donde las colaboraciones y versatilidad parecen ser una constante en las artes, la Orquesta Filarmónica Metropolitana (OFM) hará debut este 1 y 2 de diciembre con un concierto en homenaje a la guitarra eléctrica como solista de Las cuatro estaciones de Vivaldi en el espectáculo “Fiesta de la Guitarra”.

Además, se interpretarán con el mismo instrumento Concierto del Sur, de Manuel M. Ponce, y Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.

“La OFM es una agrupación nueva y 100% profesional”, dice su director artístico, el músico Fernando Saint Martin (DF, 1981), quien relató a Proceso cómo busca abrirse camino de la mano de 35 artistas, todos ellos entre los 28 y 48 años, bajo la visión de responder a nuevas ideas y repertorios partiendo de lo clásico.

El debut de la OFM, “Fiesta de la guitarra”, en la que se interpretarán tres obras maestras en colaboración con tres solistas mexicanos:

La pieza de Ponce tendrá a Omán Kaminsky, la del hispano Joaquín Rodrigo a Alejandro Córdova, y la de Vivaldi a Robbin Blanco.

El programa, producido por la promotora Tus conciertos México, se realizará el 1 de diciembre a las 19:30 en el Centro Cultural Teopanzolco, en Morelos, y el 2 de diciembre a las 20:30 en El Cantoral de la Ciudad de México.

5 cosas que no sabías de Fernando Saint Martin, pianista mexicano y director de orquesta... #FelizMiercolesATodos pic.twitter.com/rHbmaEBFFF — TCMex (@tusconciertosmx) October 18, 2023

“Platicando. Todo fue platicando”: Saint Martin

A decir de Saint Martin, la OFM hará su debut público, pues el primer concierto fue este año en un evento privado; a raíz de ello surgió la idea de unir fuerzas y crear una orquesta, pero bajo la idea de aportar novedades al repertorio clásico, dijo:

“Estamos contentos porque se logró conformar un grupo sólido en lo individual y grupal; son 35 músicos, la mayoría independientes, y otros tocan en otras agrupaciones, como OFUMAN, del IPN y del Teatro de Bellas Artes.

“Se conoce desde hace tiempo, no es la primera vez que coinciden, porque en realidad el mundo de la música es un gremio pequeño, y todos de alguna manera nos conocíamos, y sobre en qué y cómo podemos aportar a la música, los amantes de la música, y nosotros mismos.”

–¿Cómo nació la idea de este concierto, lo pensaron así desde un principio?

–Platicando. Todo fue platicando. Conocemos a los tres solistas, y de ahí surgió la idea de la importancia de la guitarra clásica y en especial la eléctrica, ¡qué mejor manera de darnos a conocer que con una propuesta distinta! Así, tendremos a tres grandes de la guitarra en la actualidad, Kaminsky, Córdova y Blanco.

Respecto a cómo se acopló la orquesta con Saint Martin, relata que la OFM creó un diálogo especial, a su decir, “atmósferas y ritmos que le van dando carácter a cada pieza”.

–¿Qué ventajas o desventajas hay en una orquesta como ésta, sobre todo por el tema de los ensayos?

–La desventaja viene por ahí, en quizá no tener una total continuidad como orquesta firme, pero una de las mayores ventajas es que se puede convocar a músicos específicos para cada tipo de proyecto y/o repertorio de la música.

“Otra ventaja es que, si bien no ensayamos todo el año, todos los músicos se conocen entre sí y están en activo todo el tiempo; esa interacción se va dando durante el tiempo. Y otra más, que a su vez es un reto, es que se puede lograr una mayor espontaneidad… en ocasiones, cuando estás en una rutina, se cae en lo común, aquí te obliga a estar mucho más alerta, atento escuchar a tus compañeros”.

Sobre el aporte de Las cuatro estaciones en guitarra eléctrica, explica:

“Creo que Robbin ha hecho un trabajo excelente en cuanto a la obtención de elementos estilísticos, incluso técnicos, del violín, porque ‘Las cuatro estaciones’ fueron escritas para violín con acompañamiento de cuerdas. Entonces con la guitarra eléctrica, específicamente con la que tocará, que no es una guitarra eléctrica regular, encontró un elemento violinístico. El sonido es único, va a ser una delicia.

“Y, ojo, hay intentos de algunos movimientos con guitarras eléctricas para Las cuatro estaciones en Youtube; se pueden encontrar algunos videos, pero nada completo, porque la guitarra eléctrica con la que Robbin hará el solo tiene un registro cercano al violín, y eso no cualquiera de esos instrumentos. Es una guitarra especial de 36 trastes que mandó a traer justo para esta propuesta.”

5 cosas que no sabías de Alejandro Córdova, guitarrista mexicano radicado en Croacia.

Aprovecha la oportunidad de verlo y escucharlo en diciembre como parte de los solistas que se presentan en FIESTA DE LA GUITARRA #FelizMiercolesATodos pic.twitter.com/wK7bz9AI72 — TCMex (@tusconciertosmx) October 18, 2023

El programa

Kaminsky, guitarrista mexicano de proyección internacional que cuenta con más de 200 presentaciones en más de 20 países, será el encargado del Concierto del Sur, de Manuel M. Ponce, y es uno de los intérpretes galardonados con primeros premios en más de 30 concursos internacionales de guitarra en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina España, Estados Unidos, México, Países Bajos y Serbia.

En el Concierto de Aranjuez estará como solista Alejandro Córdova, profesional destacado y primer premio en más de una veintena de concursos y festivales en Estados Unidos, países de Europa y en México.

Y Blanco, el joven músico, productor y académico de la Universidad Panamericana y de la Academie de Musique de Montreal, Canadá, quien también se encargó de la transcripción y adaptación que hizo de Vivaldi. En entrevista afirma:

“Saint Martin sabe que hago guitarra clásica y eléctrica de manera profesional. Ahí surgió lo de Vivaldi. Acepté la propuesta, que a su vez era un reto que implica de alguna manera la unión de dos mundos.”

–Entonces es algo nuevo para usted también.

–He tocado orquestales con guitarra eléctrica, pero esta obra no; es un estreno como tal.

Detalla que el instrumento para este concierto de Vivaldi lo tuvo que comprar en Polonia:

“Es una guitarra lo más cercana en registro al violín, eso en sí mismo es una gran novedad, ya no las hacen.”

–¿Qué tipo de guitarra es?, ¿tiene un nombre especial?

–No, es marca Ibáñez modelo 2011, tiene una serie que no recuerdo en este momento, pero yo la llamo “Escalibur” de cariño.

–¿A raíz de este concierto le gustaría explorar más de la eléctrica con piezas clásicas?

–Vivo en Canadá y ahí doy clases, con un amigo he hecho conciertos a dueto en guitarra eléctrica con temas más populares, como la música de Star Wars. En realidad, siempre he explorado el campo de la guitarra eléctrica, y ahora mismo estoy trabajando en adaptaciones de partituras de Bach. De momento, la “Fiesta de la guitarra” me parece única.

Y concluye:

“Invito a todos a disfrutar este concierto, ojalá no se lo pierdan, la música en vivo siempre es mágica, no necesitan ser conocedores, sólo llevar muchas ganas de disfrutar, y creo que van a recordar por mucho tiempo este concierto, mis colegas y yo entregaremos todo.”

Los detalles de la Fiesta de la Guitarra

