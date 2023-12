“Familia”, primera película en español de Rodrigo García

Ciudad de México (Proceso).- Con el largometraje de ficción “Familia”, el cineasta colombiano-mexicano Rodrigo García Barcha rueda por primera vez en México, y debuta con una historia en español, pues anteriormente lo ha hecho en inglés.

La película --protagonizada por los mexicanos Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián y Ángeles Cruz, en orden de importancia, y la española Maribel Verdú-- acaba de estrenarse en algunos cines del país este 7 de diciembre, y en la plataforma Netflix el 15. La trama aborda los lazos familiares en tiempos de cambios y crisis.

García Barcha, hijo del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, específica en entrevista:

“Como lo puse en la boca de los personajes: Es la pérdida, el cambio, el paso del tiempo… Y la muerte es la manifestación más grande de eso. Es el cambio, la pérdida más grande de todas. Los personajes están en una encrucijada: ‘Seguimos viviendo como hemos vivido’ o ‘nos reinventamos para el futuro’”.

Además el director de series como “Los Soprano”, “Six feet under” (A dos metros bajo tierra), “Carnivale”, “Boomtown”, “Blue” y “Santa Evita” exalta:

“El rodaje de ‘Familia’ ha sido una gran experiencia. Es mi primera película como director en México. Grandes productores, colaboradores, varios de mis actores y actrices mexicanas preferidas, más el apoyo absoluto de Netflix, han hecho de este proyecto una vuelta a casa inolvidable”.

El cineasta. El paso del tiempo. Foto: Cortesía de Netflix.

Creó el guion con la escritora y directora teatral Bárbara Calio. García Barcha es autor de los largometrajes “Los últimos días en el desierto” (Estados Unidos, 2015), “Albert Nobbs” (La increíble historia de Albert Nobbs, Reino Unido,2011), “Mother and child” (Madres e hijas, Estados Unidos, 2010), “Passengers” (Almas pasajeras, Canadá, 2008), “Nueve vidas” (Estados Unidos, 2005), “10 pequeñas historias de amor” (Estados Unidos, 2001) y “Things you can tell just by looking at her” (Cosas que diría con sólo mirarla, Estados Unidos, 2000).

Cabe destacar que Netflix se encuentra en la elaboración de la serie “Macondo”, basada en la novela “Cien años de soledad”, de García Márquez, en la que García Barcha (Bogotá, Colombia, 1959) se halla involucrado, y que ha desatado debido a que el escritor siempre manifestó rechazo a filmarla, la más reciente de su colega Salman Rushdie.

Originalmente fotógrafo, luego con estudios de la historia medieval en la Universidad da Harvard y más tarde en el American Film Institute, García estrenó su primer filme, “Cosas que diría con sólo mirarla” Festival Internacional de Cine de Cannes.

Formó parte del proyecto de los Tres Amigos (integrado por Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñárritu y Alfonso Cuarón) para realizar “Rudo y cursi”, de Carlos Cuarón, hermano de Alfonso, y protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal.

En el 2021 publicó una crónica sobre los últimos días y la muerte de su padre, llamada “Gabo y Mercedes: Una despedida” con Literatura Random House.

La necesidad de la tribu. Foto: Cortesía de Netflix.

Un hogar con transformaciones

La historia de “Familia” se desarrolla en un rancho de olivos en el Valle de Guadalupe (Baja California), donde Leo (Giménez Cacho) reúne a su familia una vez al mes. Pero ahora, en plena comida, debe dar la noticia de que le compran el rancho. Algunos de los integrantes se niegan porque ahí crecieron. Entonces discuten. La familia, cuya madre falleció, posee poco tiempo para decidir si se vende o no el lugar.

“Familia” tuvo una proyección en la Cineteca Nacional, donde acudieron invitados como Claudia Sheinbaum, la precandidata a la presidencia de México del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que es cuñada de García Barcha. También estuvieron presentes actrices y actores.

Se le pregunta al cineasta, así como a Giménez Cacho y Maribel Verdú cómo fue la reacción de ese público con respecto al largometraje, y el primero externa:

“¡Sólo recuerdo mi miedo y mi ansiedad!”.

Al instante García interroga al actor mexicano de origen español (Madrid, 1961): “¿Tú estabas con tu familia?”, a lo cual responde rápidamente:

“Yo estaba con mi familia. Vi en general que es un tema con el que conecta la gente de inmediato. Las personas pueden hacer referencias y comparaciones. De decir: ‘Así fueron los míos’. Es un tópico muy común a todo el mundo, pero a la vez también es un tema muy complejo. Hay muchas cosas mezcladas: amor, violencia, trauma, idealización y roles. Las familias etiquetamos: ‘¡Es que tu hermana es así!, ¡es que tu papá es así!’”.

García Barcha interviene:

“¡‘Tú nunca y tú siempre!’, se nos dice”.

‘El actor continúa:

“‘¡Tú nunca, tú siempre!’. Son cosas feroces con las que uno se forma. Te expresa tu papá: ‘Es que tú eres así’, y uno dice: ‘Pues, no, no soy así, y te lo voy a demostrar’, y te pasas la vida a la mejor demostrándoselo”.

García Barcha lo interrumpe:

“‘¡Te lo voy a demostrar plus!”.

Y el intérprete recupera su narración:

“Y te pasas la vida demostrándole. ‘Tú creías que yo era así, pues no’. Toda la identidad que se construye alrededor de las figuras familiares es muy compleja y a la vez eso es muy cercano para todos”.

Ilse Salas. Foto: Cortesía de Netflix.

--Es una película muy psicológica, ¿qué opina? --se le interroga a Verdú (Madrid, España, 1970).

--¡Claro!, porque ahonda en las mentes de las personas y en todos los complejos, las inseguridades y los traumas que uno posee.

La actriz, quien ha trabajado con Alfonso Cuarón, José Manuel Cravioto, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Ricardo Larraín, Bigas Luna, Rodrigo Plá, Carlos Saura y Fernando Trueba, entre otros, ahonda:

“Respecto a la proyección con el público (la actriz mira a García Barcha), yo sentí que todo el mundo que se acercaba, te daba la buena real de verdad. A la gente le gustó mucho la película, mucho…”.

A García Barcha se le cuestiona:

--¿Qué tan difícil fue trabajar con cada personaje, construirlo, darle personalidad, un tono y a la vez una independencia?

--En el guion lo que haces es que cada quien tenga no sólo su psicología, sino en qué momento de su vida se encuentra cada quién. Luego en la filmación los actores le ponen sangre, carne, hueso y muchas veces de su propia vida, de su propia experiencia.

“En el guion se escribe que las tres hermanas sean realmente personas muy diferentes y estén en diferentes momentos de su vida: Obedecen también un poco a ciertos arquetipos, no hay duda de que Rebeca es la mayor y la otra es la de en medio y está la chiquita, y hay comportamientos clásicos en ese sentido”.

Cassandra Cianguerotti. Foto: Cortesía de Netflix.

La muerte, el tópico determinante

Se les específica que la muerte de la madre es lo que mueve emocionalmente a todos los personajes, y apunta Giménez Cacho:

“Son procesos. Es de acuerdo a cómo cada quién lleva el duelo. Cómo cada quién lo supera, quiénes se sienten huérfanos, quiénes no. Fue algo a lo que yo también me he enfrentado. En mi caso al morir mi madre, fue muy interesante observar cómo cada uno de manera diferente vivía su duelo. Mi padre dijo: ‘¿Ahora qué voy a hacer tras una vida entera con ella?, y señaló: ‘¡Ya para qué le sigo!’. Después vivió diez años bien, pero en el momento perdió el sentido de todo.

“Otra hermana se sintió huérfana, y yo pensaba: ‘No me siento huérfano’. En fin. Es que cada quién vive ese proceso diferente y eso es lo interesante: ver cómo te sigues relacionando, te sigue haciendo falta el familiar, si ya lo superaste, qué cuentas pendientes quedaron, qué ajustes, qué no se dijo en vida”.

Por su parte Verdú cuenta:

“¡A mí el tema de la muerte es lo que más me obsesiona en mi vida!... Para mí es un drama, porque yo pienso mucho, no en la mía, que me da igual, sino cuando la vida te pone en tesituras jodidas de perder a gente que te importa. Yo sólo he tenido una experiencia. Cuando se murió la persona más importante de mi vida, era con quien me crié, mi abuela materna, y me volví literalmente loca. ¡Se me fue la cabeza! Ya tenía veintiún años, pero me volví loca. Así que siempre vivo pendiente de qué pasará cuando fallezca alguien de los míos, pero nunca se sabe cómo reaccionar, nunca. Eso es mi gran obsesión”.

A los tres se les plantean cuestiones como la guerras de hoy, la crisis económica tras la pandemia, la situación política de las naciones…

Verdú enumera: “La sequía universal…¡Uf!”.

García Barcha prosigue: “El auge del neofascismo, la inteligencia artificial…

Natalia Solián. Foto: Cortesía de Netflix.

“Mi deseo es que la gente se identifique un poco. De decir: ‘Sé lo que es pertenecer a una tribu’. Esas tribus pueden ser de cualquier país y existirán con o sin calentamiento, con o sin inteligencia artificial. Luego las inteligencias artificiales se casarán, tendrán sus inteligencias artificiales chiquitas (bromea entre risas), y aquellos seguirá”.

Daniel Giménez acentúa:

“Es importante la reflexión de ¿qué es la familia?, ¿para qué sirve?, ¿qué importancia tiene justo en medio de este mundo que parece que se está cayendo en pedazos? A mí me parece que juega un rol crucial, importantísimo. Es donde aprendemos a querer, donde aprendemos a ser comunidad”.

Lo acompaña García Barcha:

“Aprendemos a complacer…”.

Así, el actor enfatiza:

“Me parece esencial. Quien no la tiene realmente, aunque sea mala, sufre muchísimo. Quien no puede contar con esa referencia, para decir: no quiero eso, sí quiero eso. Quién no lo tiene realmente está es muy difícil que se integre, que tenga un lugar en el mundo. Es nuestra primera plataforma, donde nos podemos parar y decir: ‘Hola mundo, ¡aquí estoy!’ ...Eso es lo que nos da la familia”.

Y Verdú refuerza:

“En un momento dado es el sitio al que puedes volver…”.

Para que Giménez Cacho remate:

“Aunque sea sólo una referencia, aunque sea sólo un recuerdo, pero si no hay eso, el futuro se ve seriamente amenazado”.